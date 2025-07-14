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50 тис. грн за народження дитини. Кабмін погодив законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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50 тис. грн за народження дитини. Кабмін погодив законопроєкт
Кабмін повідомив про впровадження програми «єЯсла»
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн

Уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. «Суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше як 1 тис. грн, а після ухвалення закону буде складати 7 тис. грн на місяць. Передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд» – каже він.

Крім того, буде впроваджено програма «єЯсла». «Після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка», – пояснив глава уряду.

Також буде збережено «Пакунок малюка» у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тис. грн. Частиною новацій у підтримці родин є також надання «Пакунку школяра». Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи.

За словами Шмигаля, детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися повідомить Міністерство соціальної політики. Варто зазначити, що за законопроєкт мають проголосувати народні депутати.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики розробило проєкт закону. Він має підвищити рівень народжуваності та допомогти батькам поєднувати виховання дітей з навчанням чи роботою. Вагітним жінкам надаватимуть допологову підтримку (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тис. грн незастрахованим), а також допомогу для відновлення після пологів. Передбачається одноразова виплата 50 тис. грн кожній жінці після народження дитини.

До слова, уряд запровадив нову виплату для українців – «Пакунок школяра». Це грошова допомога в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина.

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Теги: соцвиплати дитина Кабмін

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