Намагаюсь «бути мужиком»: Зеленський прокоментував суперечку з Порошенком
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Зеленський заявив, що був відвертим і чесним
Кандидат в президенти України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном прокоментував Радіо Свобода інцидент 11 квітня.
Тоді в ефірі програми «Право на владу» каналу «1+1» він посперечався зі своїм опонентом Петром Порошенком щодо формату передвиборчих дебатів.
«Мене цікавить тільки реакція українського суспільства. Мені здається, що я був відвертим, чесним, такий, як я є. Ми домовилися, що в нас будуть дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський». Я ніколи в житті не змінював правила, намагаюся так робити, намагаюсь бути, як мені сказав пан президент, «бути мужиком». Тому я стояв на своєму», – сказав Зеленський, пояснюючи свою реакцію на пропозицію Порошенка зустрітися 14 числа.
Таким чином він нагадав про відеозвернення Петра Порошенка 5 квітня, в якому той закликав його «бути мужиком» і прийти на дебати, не шукаючи відмовок.
Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Порошенко заявляв, що готовий прийти до студії Суспільного мовника увечері 19 квітня, щоб взяти участь у дебатах.
Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.
Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».