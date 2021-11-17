Як отримати «тисячу Зеленського»? Нардеп оприлюднив цікавий інсайд

Ідея про «тисячу від Зеленського» набуває усе більше складних критеріїв та умов

Стало відомо, як реалізовуватиметься оголошена президентом Володимиром Зеленським ідея про тисячу гривень за вакцинацію. Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк поділився начебто інсайдом від уряду. Він розповів про те, які суми планують виділити та механізми, за якими буде виплачуватися українцям тисяча гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

За інформацією нардепа, попередньо термін проведення цієї програми – з 19 грудня 2021 року до кінця 2022 року. Наразі планується виділити 3 млрд, решта необхідних для програми коштів буде виділятися уже у 2022 році.

Підприємства для участі у програмі відбиратимуться за певними критеріями. Обов'язковий – у штаті має бути від п’яти співробітників та оплачений ЄСВ за 2-3 квартал 2021 року.

З його слів механізм виглядає наступним чином:

Кабмін сформує список підприємств (КВЕДів). Поки що робоча версія: залізниця, авіа + 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13.

Наступний крок – підприємства, які належать до цих КВЕДів, перевіряються на критерії.

Далі банки через POS термінал повинні сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою, поки не зрозуміло як це має відбуватися з технічної точки зору.

Одночасно громадяни в «Дії» проходять верифікацію та отримують спеціальну банківську картку.

Далі Кабмін перераховує на цю картку тисячу гривень.

Хто отримав картку та гроші, повинен витратити їх протягом 4 місяців у підприємствах зі списку зареєстрованих у програмі.

Нардеп зазначив, що наразі працюють над запуском програми онлайн, а з 3 кварталу 2022 року буде можливість отримати тисячу за вакцинацію і тим людям, які не зареєстровані у «Дії» та не мають відповідного мобільного застосунку.

Нардеп Железняк оприлюднив інформацію щодо тисячі гривень за вакцинацію

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для українців, які вакцинувалися від коронавірусу двома дозами, запровадять певний бонус. Із 19 грудня вони начебто зможуть отримати тисячу гривень – через додаток «Дія». Для пенсіонерів обіцяють альтернативну можливість отримати гроші за відсутності смартфона.

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

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