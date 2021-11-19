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    Верещук назвала головних ворогів президента Зеленського (відео)

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    Ірина Верещук вважає головними опонентами Зеленського найбагатших людей країни - Верещук назвала головних ворогів президента Зеленського (відео)
    Ірина Верещук вважає головними опонентами Зеленського найбагатших людей країни
    фото: скріншот з відео

    Міністерка озвучила два прізвища

    Проти президента України Володимира Зеленського наразі працюють найбагатші люди країни – резиденти списку Forbes, які мають мільярдні статки, а також володіють медіа. Таку думку в ефірі ток-шоу «Право на владу» висловила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

    «Вони дійсно можуть і хочуть протиставити себе Президентові і владі, яку обрав український народ. Але поки вони займалися самозбагаченням, відбулись демографічні зміни, виросло нове покоління. І воно не сприймає стару олігархічну владу. Нова генерація обрала Зеленського», – вважає Верещук.

    Міністерка назвала два прізвища головних опонентів Зеленського – Віктора Медведчука та Петра Порошенка. Однак, за словами Верещук, засилля олігархів в Україні відходить у минуле. Їм на заміну прийшло нове покоління вільних людей.

    «Воно прийшло у той час, коли олігархи займалися створенням монополій в нашій економіці. У той час, коли вони займалися схемами і збагаченням себе коханих. Я кажу про те нове покоління, яке готове вмирати за нашу державу. І вони це роблять сьогодні, на сході нашої країни», – наголосила Верещук.

    «Нам доведеться поборотися, але нова генерація буде й далі боротися за свою державу. А ті хай далі збираються у себе на віллах і п’ють вино», – підсумувала міністерка.

    Нагадаємо, раніше новоспечена міністерка Верещук посварилась із Шуфричем в прямому ефірі.

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    Теги: олігархи Володимир Зеленський Ірина Верещук Forbes
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    Верещук назвала головних ворогів президента Зеленського (відео)