Як кремлівська пропаганда перекручує факти про демократію

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Путін хоче, аби росіяни вірили лише в його ідеї

Найдивовижніше в цьому: знаходяться мільйони людей, які в це вірять

Якими наративами кремлівська пропаганда роками виховувала у росіян огиду до західних цінностей?

У зовнішній політиці немає цінностей – є інтереси. Так само на заході та в їх політиків Корупція у всіх країнах. Західних в тому числі. Тут обов’язково розкручувалися сотні історій, як європейські політики ніби беруть хабарі у Росії. Демократія неефективна. Бо вони постійно радяться, а толку – нуль.

Це все насправді путінсько-китайські маніпуляції.

Бо є в зовнішній політиці цінності. Та останні три місяці ми в цьому переконалися.

Бо одна корумпована вівця на тисячу – це не «на заході також корупція».

Це шкідливе узагальнення, коли береться один злодій на будинок, і кажуть, що це будинок злочинців.

Бо результати системи управління «цар та піддані» ми вже побачили в тому, як за кілька днів захопили Київ.

Демократичні дискусії, хоч і з’їдають час, але зменшують помилки та зміцнюють антикрихкість.

Подібні наративи нерідко лунали в нашому інформпросторі.

Не ведіться на «прості тавро». Думайте.

Так і переможемо

До речі, вночі наснилося, що лідери африканських країн розмістили твіти-зверення до своїх громадян, що в нестачі продовольства винна Росія.

Гортала їх один за одним та прокинулася зі сльозами радості.

Вірю, що він стане реальністю

Джерело: блог Агії Загребельської

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