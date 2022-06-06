Як кремлівська пропаганда перекручує факти про демократію
Найдивовижніше в цьому: знаходяться мільйони людей, які в це вірять
Якими наративами кремлівська пропаганда роками виховувала у росіян огиду до західних цінностей?
- У зовнішній політиці немає цінностей – є інтереси. Так само на заході та в їх політиків
- Корупція у всіх країнах. Західних в тому числі. Тут обов’язково розкручувалися сотні історій, як європейські політики ніби беруть хабарі у Росії.
- Демократія неефективна. Бо вони постійно радяться, а толку – нуль.
Це все насправді путінсько-китайські маніпуляції.
Бо є в зовнішній політиці цінності. Та останні три місяці ми в цьому переконалися.
Бо одна корумпована вівця на тисячу – це не «на заході також корупція».
Це шкідливе узагальнення, коли береться один злодій на будинок, і кажуть, що це будинок злочинців.
Бо результати системи управління «цар та піддані» ми вже побачили в тому, як за кілька днів захопили Київ.
Демократичні дискусії, хоч і з’їдають час, але зменшують помилки та зміцнюють антикрихкість.
Подібні наративи нерідко лунали в нашому інформпросторі.
Не ведіться на «прості тавро». Думайте.
Так і переможемо
До речі, вночі наснилося, що лідери африканських країн розмістили твіти-зверення до своїх громадян, що в нестачі продовольства винна Росія.
Гортала їх один за одним та прокинулася зі сльозами радості.
Вірю, що він стане реальністю
Джерело: блог Агії Загребельської