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    Думки вголос

    Як кремлівська пропаганда перекручує факти про демократію

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

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    Путін хоче, аби росіяни вірили лише в його ідеї - Як кремлівська пропаганда перекручує факти про демократію
    Путін хоче, аби росіяни вірили лише в його ідеї
    малюнок з відкритих джерел

    Найдивовижніше в цьому: знаходяться мільйони людей, які в це вірять

    Якими наративами кремлівська пропаганда роками виховувала у росіян огиду до західних цінностей?

    1. У зовнішній політиці немає цінностей – є інтереси. Так само на заході та в їх політиків
    2. Корупція у всіх країнах. Західних в тому числі. Тут обов’язково розкручувалися сотні історій, як європейські політики ніби беруть хабарі у Росії.
    3. Демократія неефективна. Бо вони постійно радяться, а толку – нуль.

    Це все насправді путінсько-китайські маніпуляції.

    Бо є в зовнішній політиці цінності. Та останні три місяці ми в цьому переконалися.

    Бо одна корумпована вівця на тисячу – це не «на заході також корупція».

    Це шкідливе узагальнення, коли береться один злодій на будинок, і кажуть, що це будинок злочинців.

    Бо результати системи управління «цар та піддані» ми вже побачили в тому, як за кілька днів захопили Київ.

    Демократичні дискусії, хоч і з’їдають час, але зменшують помилки та зміцнюють антикрихкість.

    Подібні наративи нерідко лунали в нашому інформпросторі.

    Не ведіться на «прості тавро». Думайте.

    Так і переможемо

    До речі, вночі наснилося, що лідери африканських країн розмістили твіти-зверення до своїх громадян, що в нестачі продовольства винна Росія.

    Гортала їх один за одним та прокинулася зі сльозами радості.

    Вірю, що він стане реальністю

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна корупція демократія окупація #stoprussia
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    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

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    Як кремлівська пропаганда перекручує факти про демократію