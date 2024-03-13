Міноборони роз'яснило, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей

Міністерство оборони заявило, що з міркувань безпеки не може назвати точної кількості людей для мобілізації

Як повідомила пресслужба відомства, 400-500 тис. мобілізованих є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на фронті

Кількість мобілізованих коригується залежно від потреби та ситуації на фронті. При цьому, 400-500 тис. є загальними оцінками. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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«З міркувань безпеки ми не можемо коментувати точної кількості необхідних для залучення людей до Сил оборони. При цьому, 400-500 тис. є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу», – йдеться в повідомленні.

Міноборони заявило, що нині триває процес посилення Збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Зазначимо, що сьогодні зранку американське видання Financial Times заявило, що Міноборони в коментарі виданню повідомило, що нібито закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тис. військових, які перебувають на фронті.

Проте вже в вечері видання змінило текст матеріалу, й прибрало інформацію про те, що мобілізація має на меті одномоментно замінити цю кількість військових на фронті.

Як повідомлялося, Україна у 2024 році планує мобілізувати до 500 тис. осіб.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

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Також 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, що урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

До слова, у середу, 13 березня, народні депутати зареєстрували законопроєкт №11079, який пропонує звільнити засуджених від відбування покарання в обмін на мобілізацію.