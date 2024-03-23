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Росія збирає угруповання зі 100 тисяч солдат: командувач Сухопутних військ прокоментував ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія збирає угруповання зі 100 тисяч солдат: командувач Сухопутних військ прокоментував ситуацію
Росіяни зміцнюють сили для можливого наступу
фото з відкритих джерел

Павлюк наголосив, що українські військові зроблять все для того, щоб максимально завдати втрат противнику

Росіяни створюють угруповання у понад 100 тисяч солдат. Про це в ефірі телемарафону розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Необов'язково це буде наступ. Можливо вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Це поки що максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде», – сказав він

Павлюк наголосив, що українські військові зроблять все для того, щоб максимально завдати втрат противнику, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій.

«Але ми готуємося до можливого різного розвитку ситуації», – резюмував генерал-лейтенант.

Нагадаємо, Збройні сили РФ за указом російського диктатора Володимира Путіна планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад.

До слова, у Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.

Триває 758-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу Збройні Сили України завдали 9 авіаційних ударів по особовому складу, озброєнню, військовій техніці та зенітно-ракетним комплексам противника. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: військові солдат наступ

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