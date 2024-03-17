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Унаслідок удару по Миколаєву загинула людина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Унаслідок удару по Миколаєву загинула людина
У місті пошкоджені вікна й дахи у багатьох приватних будинках і квартирах, а також автівки
фото: ДСНС України/Telegram

Загалом від атаки постраждали шестеро людей, зокрема дитина

Унаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, що стався 17 березня, в лікарні померла одна людина. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загалом від атаки постраждали шестеро людей, зокрема дитина.

Обстрілу зазнав інфраструктурний об'єкт. У місті пошкоджені вікна й дахи у багатьох приватних будинках і квартирах, а також автівки.

Сили оборони Півдня зауважили, що тактика дій російських військ під час атаки на Миколаїв ідентична удару по Одесі 15 березня.

Нагадаємо, російські військові завдали удару балістичними ракетами по місту Миколаїв. Тривога в області тривала майже годину – з 13:53 до 14:42.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів. У місті зафіксовано влучання.

Теги: державна служба Миколаїв дитина військові тривога

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