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Чи можна вважати мобілізацію в Україні провальною? Відповідь ТЦК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можна вважати мобілізацію в Україні провальною? Відповідь ТЦК
Якби призов справді був на низькому рівні, ЗСУ не отримували б поповнення вже кілька місяців
фото з відкритих джерел

Мобілізація проводиться «не в тій кількості, як хотілося б», але критичного зменшення призваних немає

Критичного зменшення мобілізованих громадян не спостерігається, проте процеси відбуваються «не з тією динамікою, яку хотілося б побачити». Про це заявив спікер Полтавського територіального центру комплектування (ТЦК) Роман Істомін в інтерв'ю «Телеграфу».

За словами військкома, якби призов справді був на низькому рівні, то українські захисники не отримували б поповнення на полі бою вже кілька місяців.

«Набір в армію йде планомірно. Можливо, не в тій кількості і не тій якості, як хотілося б, та й настрої суспільства не такі, як хотілося б. Але маємо що маємо. Попри весь рекрутинг, як би його не розвивали, основним способом комплектування ЗСУ під час воєнного стану залишається мобілізація. Так, могло б бути краще. Але критичного зменшення призваних громадян у Полтавській області не спостерігається», – заявив він.

Істомін додав, що новий законопроєкт про мобілізацію, який невдовзі мають ухвалити у Верховній Раді, не готувався через те, що призивна кампанія нібито була провалена. За його словами, документ необхідний для того, щоб «поліпшити якісні показники та зняти напругу в суспільстві».

«Нині воєнний час, і ЗСУ не можуть покрити потреби тільки за рахунок високомотивованих людей з віковим цензом. Призову ж за мобілізацією підлягають громадяни від 27 до 60 років. Наразі служба за мобілізацією і за контрактом ідуть паралельно, бо такі виклики сучасності. У результаті в одному підрозділі служать і мобілізовані, і рекрутовані», – наголосив речник ТЦК.

Роман Істомін розповів, що відбір чоловіків і жінок в рамках рекрутизації проводять серед тих, у кого є мотивація захищати свою країну і стати професійним військовим. Він переконаний, що така схема може працювати і в мирний час, адже під час війни покрити потреби ЗСУ в такий спосіб досить складно.

Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Також Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: мобілізація ТЦК військомат

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