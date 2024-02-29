ЗСУ вдарили по скупченню російських військ в Оленівці: вбито заступника командира
Українські військові вдарили по скупченню ворога за допомогою українських реактивних систем залпового вогню
Збройні сили України внаслідок ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області знищили 19 російських загарбників, зокрема заступника командира підрозділу. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє на Facebook-сторінці.
«За попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу», – підкреслили у Генштабі.
ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по полігону окупантів на Херсонщині. Українські військові вдарили по скупченню ворога біля Подо-Калинівки.
Також Повітряні сили знищили ще один російський літак. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака.
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