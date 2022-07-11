Смертельна ДТП під Києвом: ЗМІ пишуть про причетність нардепа

Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів обидва водії загинули

Сьогодні, 11 липня, близько 16 години на Новоірпінському шосе, що у Святошинському районі столиці сталось ДТП. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів обидва водії загинули. Рух транспорту обмежено. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За попередньою інформацією, у напрямку міста Ірпінь відбулося лобове зіткнення двох автомобілів «БМВ» та «Шкода», внаслідок якого двоє водіїв загинули на місці події.

Відомості про дану подію зареєстровані у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група главку, яка встановлює обставини та механізм автопригоди.

Як повідомляє ГУ ДСНС у Києві, рятувальниками було встановлено, що внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів BMW та Skoda, одного водія затисло між сидінням та кермом, а іншого чоловіка 1985 року народження викинуло на дорогу.

Журналіст, засновник проєкту Dtp.kiev.ua Владислав Антонов повідомив, що до смертельного ДТП причетний народний депутат.

«До смертельної ДТП потрапив народний депутат? Новоірпенська траса, попередньо, дві людини загинули, у лобовому зіткненні знищено два автомобілі: BMW та mercedes. Траса була терміново перекрита поліцією та дуже злими героями, мені під загрозою автоматичної зброї довелося розвернутися (моя вдома залишилася, щиро думав для зйомки ДТП не знадобиться. Кажуть, депутат не винен у ДТП. Чекатимемо офіційну інформацію», – повідомив журналіст.

В соцмережах пишуть, що нардепом, який потрапив у ДТП на Новоірпінській трасі під Києвом, є «слуга народу» Олександр Куницький. Під час ДТП він отримав травми, але залишився живим.

Наразі немає офіційної інформації про те, що у ДТП на Новоірпінській трасі потрапив хтось із народних депутатів.

ОНОВЛЕНО

Нардеп Куницький спростував, що він потрапив до ДТП на Новоірпінській трасі. Однак сьогодні депутат потрапив в іншу ДТП – на Гаванському мості у Києві, на Новоірпінській трасі його не було. Він повідомив, що в його випадку фура «наздогнала» кілька машин.

Нагадаємо, у Луцьку 7 липня патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові. Випадок трапився в одному з мікрорайонів міста.

Після того, як чоловік подмухав у драгер, прилад «показав у небо» – кількість проміле в крові 37-річного чоловіка перевищував ліміт алкотестера.

Результат показав 5 проміле, що у 25 разів перевищує норму, однак ця цифра була і більшою.

Також 5 липня, у Києві на перехресті вулиць Братської та Андріївської сталася дорожньо-транспортна аварія за участі двох легковиків.

Попередньо, водій авто Ford не надав перевагу в русі автомобілю Renault, який їхав головною дорогою, внаслідок чого і сталося зіткнення.