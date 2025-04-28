Нардепи просять збільшити суму компенсації за житло та транспорт – законопроєкт

Депутати пропонують зміни до кошторису Верховної Ради, аби «привести окремі норми витрат (для компенсації вартості проїзду, оренди житла) у відповідність до їх ринкових показників»

Народні обранці нагадують, що обсяги видатків змінювалися востаннє 1 вересня 2017 року та 1 січня 2018 року

У Верховній Раді пропонують підвищити виплати на компенсацію за житло та транспорт народним депутатам. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Ради.

Так, проєкт Постанови про «внесення змін до додатку до кошторису Верховної Ради України на 2025 рік» ініціював Кальченко Сергій, нардеп від «Слуги народу».

Як відомо, законом України «Про статус народного депутата України» передбачено низку гарантій діяльності народного депутата України, серед яких – видачу нардепу протягом всього строку виконання депутатських повноважень щомісячно коштів для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера.

Народні обранці у пояснювальній записці нагадують, що обсяги видатків змінювалися востаннє 1 вересня 2017 року – для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера, з 1 січня 2018 року – для компенсації вартості проїзду.

Наразі для компенсації вартості проїзду територією України щомісячно видаються депутату – 7,5 тис. грн на місяць та 90 тис. грн на рік; для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера у розрахунку 650 грн залежно від кількості календарних днів місяця: в січні, березні, травні, липні, серпні, жовтні, грудні – 20 150 грн, у квітні, червні, вересні, листопаді – 19 500 грн та в лютому – 18 200 грн.

«При цьому, враховувуючи індекс споживчих цін за період 2018-2024 років, розмір компенсації мав би зрости за цей період в середньому більше на 77%, як приклад ріст цін на пальне збільшився в порівнянні з 2018 роком в 4,3 рази або на 400%, комунальні послуги в порівнянні з 2018 роком до 3,4 раз або в середньому на 59%», – йдеться у записці.

Тож, депутати пропонують зміни до кошторису Верховної Ради, аби «привести окремі норми витрат (для компенсації вартості проїзду, оренди (винайму) житла) у відповідність до їх ринкових показників, що змінюються у зв’язку із зростанням цін, зокрема, на пальне, на вартість оренди, комунальних послуг».

З 1 травня поточного року щомісячний обсяг коштів, видача яких буде здійснюватися народному депутату для компенсації вартості проїзду територією України, становитиме 13 тис. грн, річний обсяг, запропонований у нормах витрат (номер за порядком 1) – 134 тис. грн, обсяг коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера (номер за порядком 8 додатку до кошторису Верховної Ради України на 2025 рік) буде розраховуватися, виходячи з норми 900 грн за добу.

Наразі законопроєкт направлено на розгляд Комітету. У разі успішного голосування його винесуть до сесійної зали Ради.

До слова, Вищий антикорупційний суд відмовив колишній дружині нардепа Тищенка Аллі Барановській у скасуванні арешту великої суми готівки, вилученої з її помешкання і квартири, де мешкає політик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.

У клопотанні адвоката ексдружини обранця сказано: на початку листопада 2024 року суд арештував суми готівки: $171,5 тис. і 150 тис. євро, вилучених з квартири Миколи Тищенка, а також $320 тис, 240 тис. євро, наручний годинник у металевому корпусі сірого кольору марки Audemars Piguet, відшукані в оселі Алли Барановської. Вказану готівку слідство вилучило у кримінальному провадженні за фактом побиття військового у Дніпрі (у цій справі нардеп має статус обвинуваченого). А, власне, арешт грошей було накладено через п’ять місяців у рамках іншої справи, яка стосується незаконного збагачення і декларування недостовірної інформації обранця. Слідство вивчає походження статків Миколи Тищенка, набутих у 2022 році.