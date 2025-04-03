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Депутати Київради після скандалу визначилася з голосуванням щодо відставки секретаря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Депутати Київради після скандалу визначилася з голосуванням щодо відставки секретаря
Сесія Київради 3 квітня 2025 року почалася з блокування трибуни
скриншот відео

Слуги заблокували трибуну і намагалися блокувати президію Київради

Депутати Київради зберуться у вівторок, 8 квітня, для проведення таємного голосування щодо відставки секретаря Київради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію сесії. 

Депутати партії «Слуга народу» під час пленарного засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання, яка проходить сьогодні, 3 квітня, висунули вимогу поставити на таємне голосування відставку секретаря Київради Володимира Бондаренка. 

Депутати заблокували трибуну і намагалися блокувати президію, депутатка Лілія Пашинна намагалася вирвати у мера Києва мікрофон. Після цього мер Києва Віталій Кличко, який за відсутності Володимира Бондаренка веде засідання Київради, оголосив перерву у засіданні на п'ять хвилин і покликав керівників партій радитися. Після цього він оголосив про домовленість організувати голосування щодо відставки Бондаренка на позачерговому засіданні 8 квітня.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що депутати партії «Слуга народу» зібрали необхідну кількість підписів для голосування за звільнення секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького».  

«Подання готове , 40 +», – написав депутат Київської міської ради. 

Щоби розпочати таємне голосування щодо відставки Бондаренка, необхідно було зібрати 41 підпис, після чого питання має бути винесене на сесію і відбудеться таємне голосування. 

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у розслідуванні щодо земельної сфери столиці Володимир Бондаренко перебуває у статусі свідка. 

«Його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я – як міський голова», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». 

Раніше секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». 

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Після цього мер Києва Віталій Кличко віддав розпорядження щодо розгляду на найближчому засіданні Київради як невідкладного проєкту антикорупційного земельного порядку.

Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

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Теги: Денис Комарницький корупція місцева влада Віталій Кличко Володимир Бондаренко місто розслідування депутат Андрій Вітренко

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