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Новий нардеп від «Слуги народу» Сергій Мельнік прийняв присягу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Новий нардеп від «Слуги народу» Сергій Мельнік прийняв присягу
Новий народний депутат вже прийняв присягу
фото: telegram / Залізний нардеп

Мельнік у списку партії «Слуга народу» був під №149

У Верховній Раді зʼявився новий народний депутат від «Слуги народу» Сергій Мельнік. Як передає «Главком», про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Новий народний депутат вже прийняв присягу. Мельнік прийшов на місце засудженої за корупцію депутатки Ірини Кормишкіної, яка склала мандат. 

Спершу, Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу народним депутатом України, і вона мала зайняти місце Ірини Кормишкіної. Однак вона відмовилася посісти місце в Верховній Раді.

Тому за рішенням ЦВК до партії «Слуга народу» ввійде Сергій Мельнік. Він є наступним за черговістю кандидатом у виборчому списку партії під №149. Мельника так само як і Інну Свирибу обрали народним депутатом України на виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному виборчому окрузі.

Рух «Чесно» з'ясував, що на момент виборів Сергій Мельнік був вказаний як фізична особа-підприємець. Наразі більше інформації про нового депутата в мережі немає.

Нагадаємо, 7 жовтня 2024 року правоохоронці повідомили Ірині Кормишкіній про підозру у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн. Після цього суд обрав тодішній депутатці запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями були визначені Давид Арахамія та Віталій Кім.

На початку січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру - у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно. Згодом у справі про незаконне збагачення Кормишкіної було повідомлено про підозру її чоловікові Юрію Кормишкіну.

21 лютого Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. 25 лютого Верховна Рада позбавила її мандата.

Також «Главком» повідомляв, що екснардепка Ірина Кормишкіна задекларувала понад сто нових об'єктів нерухомості. Зокрема, вона вказала, що проживає в будинку вартістю понад 15 млн грн в Одеській області. 

До того ж, після складання депутатських повноважень Ірина Кормишкіна почала працювати головою наглядової ради ТОВ «ПАЕК – АГРО»». Зауважимо, що власником компанії є чоловік ексдепутатки Юрій Кормишкін.

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Теги: депутат Верховна Рада партія Слуга народу

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