НАЗК попереджає: депутати хочуть обмежити строки моніторингу їхнього способу життя

В НАЗК пояснили: трьох місяців для перевірки посадовців буде замало

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) б’є на сполох через ініціативу народних депутатів, які пропонують скоротити термін моніторингу способу життя посадовців до трьох місяців. У відомстві наголошують: цього часу недостатньо для повноцінного аналізу активів. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Депутати ховають свої статки просто у Верховній Раді. НАЗК б’є тривогу».

«Повна перевірка декларації у нас стосується конкретного періоду – наприклад, за якийсь рік. Якщо ми проводимо моніторинг способу життя, то дивимося ширше – на всі роки декларування, як між собою поєднані всі ці активи… Повна перевірка триває 120 днів з можливістю продовжити її на 60 днів – тобто загалом 180. А цей термін пропонують скоротити вдвічі. Але ми маємо справу з ланцюгами зв'язків і аби їх розплутати, нам треба більше часу», – пояснив «Главкому» керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацій НАЗК Дмитро Соколов.

Соколов зауважив, що навіть базові запити потребують часу, оскільки НАЗК має справу з банківською таємницею, і їх опрацювання займає від місяця до півтора. Крім того, після аналізу тисяч сторінок транзакцій зазвичай виникають додаткові питання, які потребують нових запитів.

«Ми це робимо в письмовому вигляді, відповідно є 10 робочих днів на відповідь, є якийсь зазор часу на пошту, доставку… Суб'єкти моніторингу інколи самі просять трошки більше часу, аби зібрати всі документи, бо великий період аналізується. Ще більше терміни затримуються, коли ми шукаємо активи за кордоном, бо під час широкомасштабного вторгнення велика кількість грошей «переїхала» за межі країни», – зазначив представник НАЗК.

Якщо термін перевірки скоротять до трьох місяців, НАЗК встигне лише розіслати запити. Дмитро Соколов підтвердив, що у такому разі вони зможуть лише попередньо поставити деякі запитання, переглянути отримані дані та проаналізувати їх у мінімальному обсязі – і на цьому робота буде завершена.

«Чому зараз відносно багато рішень про цивільну конфіскацію і поданих прокурорами позовів? Тому що вони від нас отримують якісні матеріали. Якщо ми будемо намагатись їх підготувати за три місяці, то надамо прокурору матеріал, який йому ще доведеться певний час самому доопрацьовувати. Не думаю, що це буде сильно мотивувати прокурорів щось робити у цих напрямках. Виходить, що ми, маючи неповну картину, будемо просто спамити ці органи неякісними висновками», – пояснив Соколов.

Нагадаємо, народні депутати за допомогою правок у законопроєкті про посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) хочуть позбавитися контролю над своїми статками та суттєво обмежити механізм моніторингу способу життя.

Зокрема, народні депутати пропонують обмежити перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції лише періодом перебування держслужбовців на посаді. Це суттєво заважатиме НАЗК виявляти корупцію та недоброчесність.