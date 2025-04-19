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Веніславський пояснив, чи відбудеться демобілізація після припинення воєнного стану

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Веніславський пояснив, чи відбудеться демобілізація після припинення воєнного стану
Веніславський зазначив, що правовий режим воєнного стану буде припинений, якщо Верховна Рада України не підтримає відповідний указ президента
фото з відкритих джерел

Народний депутат припускає, що рішення про демобілізацію найближчим часом парламент ухвалювати не буде

Припинення правового режиму воєнного стану в Україні не означає автоматичну демобілізацію військовослужбовців із лав ЗСУ. Як інформує «Главком», на цьому наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі Radio NV.

Веніславський зазначив, що правовий режим воєнного стану буде припинений, якщо Верховна Рада України не підтримає відповідний указ президента. Однак, за його словами, це не означатиме негайну демобілізацію українських військових.

«Відповідно до Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, який потребує схвалення Верховної Ради. Тобто навіть якщо правовий режим воєнного стану не буде продовжений, демобілізація автоматично не наступить», – пояснив Веніславський.

При цьому народний депутат припускає, що рішення про демобілізацію найближчим часом парламент ухвалювати не буде, зважаючи на те, що війна, очевидно, швидко не завершиться.

У середу, 16 квітня, Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. «За» – 357 народних депутатів. «Проти» проголосував Олексій Гончаренко, нардеп від «Європейської солідарності».

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Також президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року. 

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Теги: Верховна Рада депутат війна демобілізація парламент Федір Веніславський

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