Народні депутати стали менше голосувати «проти» після початку великої війни

Народні депутати стали частіше не голосувати або імітувати свою відсутність під час голосувань

До початку повномасштабного вторгнення фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» частіше натискали «проти» під час голосувань, однак після 24 лютого 2022 року ця тенденція змінилась. Про це йдеться в досліджені «Чесно».

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення фракція ОПЗЖ мала найнижчий рівень участі в голосуваннях, але після заборони діяльності партії ОПЗЖ на території України у 2022 році ситуація змінилась. Депутати ОПЗЖ майже одразу утворили депутатські групи «Платформа за життя та мир» і «Відновлення України», які почали систематично голосувати «за». Перша депутатська група має середній відсоток голосувань «за» – 40%, а друга – 45%. Тоді як ОПЗЖ свого часу голосувала «за» лише у 29% випадків.

Динаміка голосувань ради IX скликання інфографіка: «Чесно»

Водночас народні депутати стали частіше не голосувати або імітувати свою відсутність під час голосувань. Вони виймають свої картки зі слота у момент голосування, після таких дій нардеп відображається у системі як «відсутній». Таким чином деякі політики ухиляються від відповідальності за ухвалення конкретних рішень, йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №12039 про угоди зі слідством. Цей текст підтримали і САП і НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобовʼязанням.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт в інтересах осіб, які отримали у власність державне чи комунальне майно за сумнівними схемами (12089). Автори проєкту фактично пропонують узаконити «амністію дерибанникам», які отримали ділянки у лісах, заповідниках, ландшафтних парках, прибережних смугах. Це вже не перша лобістська спроба такого змісту. Раніше ці ж автори пропонували запровадити таку амністію після п’яти років володіння майном (11185). Тепер же цей строк пропонують збільшити до 10.