Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Благодатний вогонь вже в Україні». Нардеп-втікач оприлюднив фейк

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Благодатний вогонь вже в Україні». Нардеп-втікач оприлюднив фейк
Минулого року екснардеп повідомив таку ж фейкову новину
фото: соцмережі Новинського

В Україні Новинський не з'являється, оскільки перебуває в розшуку

Підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський повідомив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима. Про це він розповів у дописі у соцмережі, передає «Главком».

Новинський опублікував світлину, на якій разом із ще одним священнослужителем тримає лампадку. «Благодатний вогонь вже на українській землі», – так підписав фото екснардеп.

До слова, за п'ять годин до публікації цієї світлини, Новинський робив допис із Благодатним вогнем з Єрусалима. Однак, як і минулого року, він ввів в оману вірян.

У 2024 році екснардеп повідомив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима. Проте тоді православний олігарх прибув лише до аеропорту румунського міста Сучава на бізнес-джеті, яке розташоване неподалік від кордону з Україною.

В Україні Новинський не з'являється, оскільки перебуває в розшуку.

Раніше диякон Московської церкви Вадим Новинський, котрого підозрюють у державній зраді, показався у Єрусалимі. Він сфотографувався на фоні Стіни плачу. У руках Новинський тримав лампадку з Благодатним вогнем. 

Нагадаємо, що 13 квітня 2023 року за матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Згодом 20 квітня 2023 року було накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

Також підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський не зміг назвати винного в ракетних ударах по лікарні «Охматдит», клініці «Ісіда» та інших цивільних об'єктах. У своєму дописі він зазначив, що винні політики, які демонструють незговірливість. 

Читайте також:

Теги: депутат Вадим Новинський Єрусалим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідером «рейтингу багатіїв» став Ілон Маск з 342 мільярдами доларів
Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших людей світу. У списку – шестеро українців
1 квiтня, 17:14
Лейбористська партія негайно відсторонила Норріса від членства
65-річного британського депутата заарештовано за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх
5 квiтня, 22:54
Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали їх «на гарячому» під час передачі грошей від потерпілої
Депутатка із Вінниччини вимагала у дружини загиблого воїна хабар: деталі від СБУ
8 квiтня, 16:13
Дмитро Білоцерківець під час сесії Київради заявив про переслідування з боку ДБР
ДБР підтвердило обшуки у депутата Київради Білоцерківця
9 квiтня, 17:24
Підозрюваний у держзраді нардеп Шуфрич зареєстрував свій законопроєкт із СІЗО
Підозрюваний у держзраді нардеп Шуфрич зареєстрував свій законопроєкт із СІЗО
12 квiтня, 11:00
Цього року у храмі одночасно перебуває близько 9 тисяч осіб
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Вчора, 15:01
Новий народний депутат вже прийняв присягу
Новий нардеп від «Слуги народу» Сергій Мельнік прийняв присягу
15 квiтня, 13:00
Олександр Маріковський заробляє на моніторингу
Будинок у розкішному містечку, тендери без конкуренції: ЗМІ викрили прибутковий бізнес «слуги» Маріковського
16 квiтня, 15:25
Торік напередодні Великодня Новинський також їздив у Єрусалим
Колишній нардеп, що втік з України, засвітився в Єрусалимі
Вчора, 17:35

Суспільство

«Благодатний вогонь вже в Україні». Нардеп-втікач оприлюднив фейк
«Благодатний вогонь вже в Україні». Нардеп-втікач оприлюднив фейк
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Бойові дії тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
«Бойові дії тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочалось Великоднє богослужіння: трансляція
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочалось Великоднє богослужіння: трансляція
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Де дивитися онлайн Великодні богослужіння 2025: розклад трансляцій
Де дивитися онлайн Великодні богослужіння 2025: розклад трансляцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
336K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
89K
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
70K
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
60K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua