«Благодатний вогонь вже в Україні». Нардеп-втікач оприлюднив фейк

В Україні Новинський не з'являється, оскільки перебуває в розшуку

Підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський повідомив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима. Про це він розповів у дописі у соцмережі, передає «Главком».

Новинський опублікував світлину, на якій разом із ще одним священнослужителем тримає лампадку. «Благодатний вогонь вже на українській землі», – так підписав фото екснардеп.

До слова, за п'ять годин до публікації цієї світлини, Новинський робив допис із Благодатним вогнем з Єрусалима. Однак, як і минулого року, він ввів в оману вірян.

У 2024 році екснардеп повідомив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима. Проте тоді православний олігарх прибув лише до аеропорту румунського міста Сучава на бізнес-джеті, яке розташоване неподалік від кордону з Україною.

В Україні Новинський не з'являється, оскільки перебуває в розшуку.

Раніше диякон Московської церкви Вадим Новинський, котрого підозрюють у державній зраді, показався у Єрусалимі. Він сфотографувався на фоні Стіни плачу. У руках Новинський тримав лампадку з Благодатним вогнем.

Нагадаємо, що 13 квітня 2023 року за матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Згодом 20 квітня 2023 року було накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

Також підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський не зміг назвати винного в ракетних ударах по лікарні «Охматдит», клініці «Ісіда» та інших цивільних об'єктах. У своєму дописі він зазначив, що винні політики, які демонструють незговірливість.