65-річного британського депутата заарештовано за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх

Поліція також підозрює його у неналежній поведінці на державній посаді

У Великій Британії 65-річного члена парламенту від Лейбористської партії заарештували за підозрою у зґвалтуванні, викраденні дитини та сексуальних злочинах проти неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британські ЗМІ.

Звинувачення стосуються ймовірних злочинів, скоєних у 2000-х роках, а також окремого випадку зґвалтування у 2020-х роках. Поліція Ейвона та Сомерсета також підозрює його у неналежній поведінці на державній посаді.

Лейбористська партія негайно відсторонила Норріса від членства та позбавила його партійного батога в Палаті громад після отримання інформації про арешт. Представник партії заявив: «Ден Норріс був негайно відсторонений Лейбористською партією після отримання інформації про його арешт. Ми не можемо коментувати більше, поки триває поліцейське розслідування». ​

ЗМІ пишуть, що Норріс раніше працював учителем та офіцером із захисту дітей, пройшовши підготовку в NSPCC. Він також обіймав посаду голови Ліги проти жорстоких видів спорту до травня 2024 року. ​

Триває розслідування.

Нагадаємо, французького кінорежисера Крістофа Руджію засудили до чотирьох років позбавлення волі, з яких два він відбуватиме під домашнім арештом з електронним браслетом, а ще два – умовно. Вирок винесено у справі про жорстоке поводження з акторкою Адель Енель, яке тривало з її 12 до 15 років,