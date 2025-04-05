65-річного британського депутата заарештовано за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх
Поліція також підозрює його у неналежній поведінці на державній посаді
У Великій Британії 65-річного члена парламенту від Лейбористської партії заарештували за підозрою у зґвалтуванні, викраденні дитини та сексуальних злочинах проти неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британські ЗМІ.
Звинувачення стосуються ймовірних злочинів, скоєних у 2000-х роках, а також окремого випадку зґвалтування у 2020-х роках. Поліція Ейвона та Сомерсета також підозрює його у неналежній поведінці на державній посаді.
Лейбористська партія негайно відсторонила Норріса від членства та позбавила його партійного батога в Палаті громад після отримання інформації про арешт. Представник партії заявив: «Ден Норріс був негайно відсторонений Лейбористською партією після отримання інформації про його арешт. Ми не можемо коментувати більше, поки триває поліцейське розслідування».
ЗМІ пишуть, що Норріс раніше працював учителем та офіцером із захисту дітей, пройшовши підготовку в NSPCC. Він також обіймав посаду голови Ліги проти жорстоких видів спорту до травня 2024 року.
Триває розслідування.
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