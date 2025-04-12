Підозрюваний у держзраді нардеп Шуфрич зареєстрував свій законопроєкт із СІЗО

На сайті Ради зареєстровано законопроєкт від Нестора Шуфрича

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який перебуває в СІЗО через підозру у державній зраді, зареєстрував законопроєкт, що передбачає нібито вдосконалення захисту прав національних меншин. Відповідний проєкт № 13169 вже з’явився на сайті парламенту, передає «Главком».

Станом на зараз текст законопроєкту відсутній на сайті Верховної Ради, а сам документ передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, що Шуфричіз СІЗО раніше звертався до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з несподіваним проханням. Парламентар захотів зареєструвати свій законопроєкт про захист прав нацменшин із використання офіційних мов ЄС. Не маючи доступу до робочого комп’ютера з програмою, яка дозволяє реєструвати законопроєкти, Шуфрич відправив разом зі зверненням текст законопроєкту, але не додав до нього електронну версію документа, як цього вимагає закон.

Втім тоді регламентний комітет ВРУ рекомендував відхилити це прохання. У своєму рішенні комітет пояснив, що Шуфрич не може шляхом подачі звернення ще й реєструвати законопроєкти, адже це дві різні дії. Цей проєкт відповіді затвердили більшістю голосів членів комітету.

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року суд оголосив ухвалу, якою дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження, адже його наразі не визнали винним і він не втратив мандат.

Водночас суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.

Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.