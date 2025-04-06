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Український депутат добрався до розкішної вілли Трампа (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Український депутат добрався до розкішної вілли Трампа (фото)
фото: Олексій Гончаренко

Нардеп зробив фото та поділився з підписниками

Народний депутат України Олексій Гончаренко похизувався світлиною з Флориди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа.

Політик опублікував фото у соціальній мережі та вказав, що він перебуває у Мар-а-Лаго біля резиденції президента США Дональда Трампа. На згадку Гончаренко зробив фото та поділився з підписниками.

«Так просто сфотографувався в Мар-а-Лаго біля резиденції Трампа. Ні з ким не розмовляв, нічого не бачив, нічого не знаю)))))))», – написав він.

Український депутат добрався до розкішної вілли Трампа (фото) фото 1

Варто зазначити, що Мар-а-Лаго – це розкішна вілла у Флориді, побудована у 1924 – 1927 роках, яка зараз належить Дональду Трампу. Спочатку вілла була зимовою резиденцією першої власниці Марджорі Меррівезер-Пост, але Трамп перетворив її на приватний клуб та використовував під час свого президентства.

Клуб приймав відомих гостей та міжнародні зустрічі, але після закінчення президентського строку Трамп зіткнувся з критикою і судовими позовами від сусідів щодо використання власності.

Нині відомо, що американський лідер щовихідні перебуває у свої резиденції, граючи у гольф. До слова, Трамп і президент Фінляндії Александр Стубб грали в гольф у маєтку президента США у Мар-а-Лаго.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп організував приватну вечерю при свічках у своєму клубі Мар-а-Лаго в Палм-Біч, де кожен гість мав заплатити $1 млн за місце. Серед запрошених був мільярдер Ілон Маск, який сидів поруч із Трампом.

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Теги: Олексій Гончаренко депутат

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