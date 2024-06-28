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Третьякова пропонує суттєво підняти зарплати помічникам нардепів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Третьякова пропонує суттєво підняти зарплати помічникам нардепів
Ініціаторка законопроєкту – голова Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова
фото з відкритих джерел

Пропонується збільшити місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів нардепів з 88,4 до 132,6 тис. грн

Народні депутати пропонують підняти зарплати своїм помічникам. Відповідний законопроєкт учора, 27 червня, внесла голова Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

Проєктом цього акту пропонується «встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року, в межах економії фонду оплати праці, тобто без зміни загального фінансування Верховної Ради України у 2024 році».

Проєкт Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» щодо оплати праці помічників-консультантів народних депутатів України
Проєкт Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» щодо оплати праці помічників-консультантів народних депутатів України
скриншот з сайту Верховної Ради України

«Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта, водночас фонд оплати праці на всіх помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором становить 88,4 тис. грн на місяць у 2024 році. Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України. Відповідно до вищезазначеного, з метою забезпечення належного посилення матеріальних стимулів ефективності помічників-консультантів та утримання фахового персоналу народними депутатами України вноситься цей проект Постанови Верховної Ради України», – йдеться у пояснювальній записці.   

Нагадаємо, українці можуть додатково накопичувати пенсію, проте наразі більшість громадян бояться це робити. Про свій досвід в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Комітету Верховної ради України з питань соцполітики Галина Третьякова. Третьякова зазначила, що поки не отримує ані солідарну пенсію, ані накопичувальну, бо має сили працювати. 

Також повідомлялося. що декларації політиків та чиновників України засвідчили, скільки, зокрема, міністри заробили за перший рік великої війни. Так, найвища річна зарплата була у міністра оборони Олексія Резнікова, якого звільнили з посади у вересні 2023 року. Інфографіку та рейтинг українських чиновників створило видання «Слово і діло».

До слова, керівник апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний отримав майже 3 млн грн за 2022 рік. Для порівняння: президент Володимир Зеленський отримав приблизно 300 тис. грн, тобто вдесятеро менше, ніж керівник апарату Верховної Ради. Про наявний дисбаланс із зарплатами чиновників йдеться у матеріалі громадської ініціативи «Голка», опублікованому на «Главкомі».

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Теги: Верховна Рада депутат зарплата

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