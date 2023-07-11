Як забезпечити достойну старість? Нардеп Третьякова продемонструвала власний приклад

Накопичувальне пенсійне забезпечення – це один із варіантів для проживання достойної старості

«Я відкладаю кошти понад 20 років у недержавні пенсійні фонди та інститути суспільного інвестування»

Українці можуть додатково накопичувати пенсію, проте наразі більшість громадян бояться це робити. Про свій досвід в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Комітету Верховної ради України з питань соцполітики Галина Третьякова.

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«Я відкладаю кошти понад 20 років у недержавні пенсійні фонди та інститути суспільного інвестування. Останні більш ризикові, тому в деякі роки у мене були збитки, водночас на базі довгих накопичень понад 20 років загальний результат більш ніж добрий», – зазначила Третьякова.

Третьякова зазначила, що поки не отримує ані солідарну пенсію, ані накопичувальну, бо має сили працювати.

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«А потім пенсія буде більшою, ніж якби я отримувала пенсію у 60 років. Або вже спадкоємці скористаються накопичувальною пенсією», – пояснила вона.

Голова Комітету ВРУ зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції навіть перевіряло її накопічення.

«І от із НАЗК просять надати дані про ці компанії, бо раніше з ними не стикались. Їм потрібно перевірити, чи є прибутки, які я отримую, типовими. Надала усе, що маю. Мене постійно про це запитують, тому я роблю опосередкований висновок, що в усіх теперішніх нардепів таких накопичень не було. Знаю, що нарешті деякі народні депутати започаткували власні накопичення», – каже Третьякова.

За її словами, якщо політична еліта не довіряє «власним фінінститутам», то цього не будуть робити і пересічні громадяни України.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України пропонує запровадити накопичувальну пенсійну систему з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи.

За даними ООН, Україна входить до топ-15 країн світу із найшвидшими темпами скорочення населення. Причому протягом найближчих десятиліть скорочення населення відбуватиметься майже виключно за рахунок населення працездатного віку… Скорочення чисельності населення працездатного віку зумовить зменшення кількості платників єдиного соціального внеску. Водночас витрати на соціальний захист людей похилого віку, у тому числі пенсійні витрати, зростатимуть разом зі збільшенням частки людей похилого віку.

Законопроєкт передбачає обов'язкову участь у накопичувальній пенсійній системі всіх працівників віком до 55 років та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Розмір внесків, які мають сплачувати роботодавці, буде збільшено протягом кількох років: у 2023 році потрібно буде сплачувати 1% від зарплати, у 2024 році – 1,5%, у 2025 році – 2%. Держава співфінансуватиме внески на паритетних засадах за рахунок держбюджету.