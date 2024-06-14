Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литва запроваджує строкову військову службу для випускників шкіл

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Литва запроваджує строкову військову службу для випускників шкіл
Юнаки, яких не призвуть до армії через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів
фото з відкритих джерел

Підлітки проходитимуть обстеження вже 2025 року, а 2026 року, коли реформа набуде чинності, їх внесуть до списків призовників

У четвер, 13 червня, Сейм Литви схвалив пакет законів про реформу призову на військову службу. Про це повідомляє Delfi.

За законопроєкт проголосували 85 депутатів, 3 були проти, 14 утрималися. Згідно з поправками, юнаки повинні будуть проходити військову службу відразу після школи, а також медичне обстеження – з 17 років.

Підлітки проходитимуть обстеження вже 2025 року, а 2026 року, коли реформа призову набуде чинності, їх уже можуть внести до списків призовників. Про те, що їх призвуть в армію, їм повідомлять у 17 років під час проходження медогляду. Після отримання повістки вони не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не пройдуть військову службу.

Юнаки, яких не призвуть до армії через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів.

«Уроки України наочно показують нам, що вся країна повинна боротися з набагато більшим противником, інакше встояти неможливо. Я радий, що на розгляд Сейму винесено дійсно збалансовану реформу», – заявив на засіданні депутат-консерватор Паулюс Саударгас.

Однак не всі парламентарії поділяють цю думку, зокрема представник фракції «селян» Валюс Ажуолас заявив, що це може нашкодити обороні, адже «у нас немає ні коштів, ні можливостей для цього».

Нагадаємо, Латвія відновлює призов до армії для чоловіків від 18 до 27 років, щоб утримати росію від вторгнення до Європи. Міноборони Латвії планує відмовитись від виключно контрактної армії на яку перейшли у 2007 році після вступу у НАТО. Зазначається, що Латвія пішла на такий крок, щоби посилити свою оборонну готовність, збільшити розірви та поповнити арсенал зброї на тлі російської агресії.

До слова, Міністр оборони Борис Пісторіус прискорює відновлення обов'язкової військової служби у Німеччині. Як повідомляє Der Spiegel, він доручив «до 1 квітня подати варіанти моделі німецької військової служби, яка внесе масштабований, адаптований до загроз внесок у національну стійкість».

Читайте також: Путін чітко дав зрозуміти, що хоче принести нову війну в Європу – ексдиректор ЦРУ
Теги: законопроєкт Латвія путін Міноборони депутат міністр реформа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Розмов про примирення не буде?»
Нормандські формати чи нормандські десанти? Що каже історія
6 червня, 09:32
«Путін – брехло,і не дотримується договорів»
Неможливість переговорів з Путіним
25 травня, 10:14
Найважливішою складовою перемоги є збереження нашої держави
Майбутнє України: три складові нашої перемоги
27 травня, 11:05
Комплекс Путіна розташований на скелі з видом на Чорне море і коштує мільярд доларів
Українські дрони впали біля палацу Путіна – ЗМІ
27 травня, 12:44
Наталуха вважає, якщо не дати підприємствам передбачуваності щодо подальшого ведення їхньої діяльності, то з часом вони почнуть закриватися
«Справедливості бути не може». Нардеп прокоментував економічне бронювання
28 травня, 12:51
Міноборони вважає, що розтягувати процес оновлення даних не варто, адже ЗСУ потребують посилення вже зараз
Міноборони назвало умову, за якої продовжить термін оновлення даних
30 травня, 10:48
Депутати розмістили плакати біля президії з написами: «Московська церква вбиває», «Фортифікації – це захист»
Заборона Московської церкви та питання фортифікації: нардепи заблокували трибуну Ради
21 травня, 15:52
Путін відвідує союзників
Путін після Китаю та Білорусі навідався до Узбекистану
27 травня, 07:41
Дії ексдепутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України
Незаконно отримав компенсацію за житло: екснардепу Корнацькому повідомили про підозру
Вчора, 20:03

Соціум

Румунія оплатить витрати на навчання українських пілотів на F-16
Румунія оплатить витрати на навчання українських пілотів на F-16
Литва запроваджує строкову військову службу для випускників шкіл
Литва запроваджує строкову військову службу для випускників шкіл
Росіяни заявили про атаку БпЛА в Курській, Ростовській та Воронезькій областях: що відомо
Росіяни заявили про атаку БпЛА в Курській, Ростовській та Воронезькій областях: що відомо
У російському Морозовську пролунали вибухи: можлива атака на аеродром
У російському Морозовську пролунали вибухи: можлива атака на аеродром
У Ризі за агресивну поведінку поліція затримала чоловіка у бейсболці з гербом Росії
У Ризі за агресивну поведінку поліція затримала чоловіка у бейсболці з гербом Росії
ЄС схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року
ЄС схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
ЗСУ за день знищили п’ять російських човнів на Півдні
34K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
23K
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
21K
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
14K
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
14K
Бої на Сумщині: Буданов оцінив загрозу для регіону

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua