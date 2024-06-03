Держава платитиме кінотеатрам за показ фільмів англійською? Комітет Ради схвалив поправку

Кількість сеансів, на яких фільми транслюються не українською, відповідно до закону про державну мову не може бути вищою за 10% на місяць

Уряд хоче відшкодовувати кінотеатрам з державного бюджету сеанси, на яких фільми демонструються не українською, а англійською мовою

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову. Вона спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською. Про це заявив народний депутат Володимир В'ятрович.

«На щастя, це вже не заборона демонстрування американських фільмів українською мовою, яку «слуги» намагалися протягнути раніше і яка просто вбила б український кінодубляж і кінопрокат. Цього разу проголосували за доручення уряду відшкодовувати кінотеатрам з державного бюджету сеанси, на яких фільми демонструються не українською, а англійською мовою», – зазначив він.

В'ятрович наголошує, прямої загрози дублюванню дана поправка не несе, оскільки кількість сеансів, на яких фільми демонструються не українською, відповідно до закону про державну мову не може бути вищою за 10% на місяць.

«Але все одно ця норма є абсурдною і шкідливою. Витрачати бюджетні гроші на те, щоб заохочувати демонструвати фільми іноземною мовою замість української – чисте безумство, тим більше під час війни. Якщо в уряду є зайві гроші їх треба спрямувати або на армію, або (якщо вже говорити про кіно) на підтримку сеансів українських, а не американських фільмів. Тим більше, що американські кінокомпанії про це не просять, а навпаки, інвестують кошти в дублювання і демонстрування фільмів українською», – написав нардеп.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в нашій державі: її планують зробити доступною для кожного українця.

Раніше Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.