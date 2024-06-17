ЗСУ на війні ліквідували ексдепутата від партії Путіна (фото)

Повідомляється, що Дмитрієв нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник

Дмитрієв спочатку займався збиранням «гуманітарної допомоги», а потім пішов на війну добровольцем

На війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії Володимир Дмитрієв. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Зазначається, що Дмитрієв раніше був депутатом із Цивільського району, що у Чувашії. Обирався він від партії Путіна «Єдиної Росії».

При цьому повідомляється, що Дмитрієв спочатку займався збиранням «гуманітарної допомоги», а потім пішов на війну добровольцем.

Повідомляється, що Дмитрієв нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

Також відомо, що ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ Руслана Ямадаєва під Бахмутом Саїда-Хусейна Ямадаєва.