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ЗСУ на війні ліквідували ексдепутата від партії Путіна (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ на війні ліквідували ексдепутата від партії Путіна (фото)
Повідомляється, що Дмитрієв нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник
фото: телеграм-канал Astra

Дмитрієв спочатку займався збиранням «гуманітарної допомоги», а потім пішов на війну добровольцем

На війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії  Володимир Дмитрієв. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Зазначається, що Дмитрієв раніше був депутатом із Цивільського району, що у Чувашії. Обирався він від партії Путіна «Єдиної Росії».

При цьому повідомляється, що Дмитрієв спочатку займався збиранням «гуманітарної допомоги», а потім пішов на війну добровольцем.

Повідомляється, що Дмитрієв нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

Також відомо, що ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ Руслана Ямадаєва під Бахмутом Саїда-Хусейна Ямадаєва.

Теги: депутат війна смерть Державна Дума

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