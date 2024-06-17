ЗСУ на війні ліквідували ексдепутата від партії Путіна (фото)
Дмитрієв спочатку займався збиранням «гуманітарної допомоги», а потім пішов на війну добровольцем
На війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії Володимир Дмитрієв. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.
Зазначається, що Дмитрієв раніше був депутатом із Цивільського району, що у Чувашії. Обирався він від партії Путіна «Єдиної Росії».
При цьому повідомляється, що Дмитрієв спочатку займався збиранням «гуманітарної допомоги», а потім пішов на війну добровольцем.
Повідомляється, що Дмитрієв нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».
Також відомо, що ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ Руслана Ямадаєва під Бахмутом Саїда-Хусейна Ямадаєва.
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