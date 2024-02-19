Хто у парламенті заробляє у 10 разів більше за президента Зеленського. Названо чиновника

Чому президент заробляє 300 тис. у рік, а голова Апарату Верховної Ради удесятеро більше?

Керівник апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний отримав майже 3 млн грн за 2022 рік. Для порівняння: президент Володимир Зеленський отримав приблизно 300 тис. грн, тобто вдесятеро менше, ніж керівник апарату Верховної Ради. Про наявний дисбаланс із зарплатами чиновників йдеться у матеріалі громадської ініціативи «Голка», опублікованому на «Главкомі».

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«Не може людина, яка приймає рішення, як президент в часи війни, отримувати 300 тис. Але от є питання, чи дійсно керівник Апарату має отримувати 3 млн, і чи відпрацьовує він ці кошти (це, для розуміння, уся зарплата шісти голів комітетів Верховної Ради разом узятих)», – наголошує голова громадської ініціативи Ірина Федорів.

Варто зауважити, що працівники Апарату Верховної Ради захищені і в 2024 році прикінцевими положеннями, і реформа зарплат у держслужбі (70% зарплата і 30% премія) їх не стосується.

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«Якщо взяти керівницю секретаріату комітету з питань соцполітики, то вона отримала понад 1,3 млн грн, а в цей час голова комітету – заледве 0,5 млн», – підкреслює Ірина Федорів.

На її думку, дисбаланс у парламенті із зарплатами у всьому. І найбільше в цій системі страждають чесні і порядні нардепи, які не мають великих статків, адже й зарплати в антикорупційних органах теж вищі, ніж у народних депутатів.

Стало відомо, чиї декларації за 2021-2022 роки перевіряються першими.

Нагадаємо, депутат Віталій Безгін відреагував на скандальні цифри голів громад в Україні.

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Він наголосив, що в державі є лише шість встановлених голів громад, що минулого року отримували на місяць більше 100 тис. гривень. Проте, зарплат більше 150 тис. чи більше 200 тис. грн – ніхто не отримує.