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Хто фінансує партію «Удар» під час війни: список донорів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Хто фінансує партію «Удар» під час війни: список донорів
Партія «Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка» («Удар») була створена у квітні 2010 року
фото з відкритих джерел

Фінансові пожертви люди пояснюють по-різному: від «поклику серця» до пропозиції зробити це на обласному зібранні парторганізації

У 2023 році фонду партії «Удар» Віталія Кличка пожертвували понад півтора мільйона гривень. Серед донорів виявилася ймовірна працівниця товариства, з яким комунальне підприємство Київради уклало договорів на 717 млн грн. Також фінансову підтримку надавали партійці з регіонів та представники волонтерського штабу. Детальніше про це йдеться у матеріалі руху «Чесно», опублікованому на «Главком».

«Ніхто не просив – серце просить»

Ростислав Сачок, Альона Мостіпанська та Володимир Владимиров працюють у юридичній компанії «Алєксєєв, Боярчуков та партнери»: у 2022–2024 роках вони задонатили майже 4 млн грн до фонду партії «Удар».

Компанію у 2005 році заснували Сергій Алєксєєв та Сергій Боярчуков, перший у 2014 році залишив компанію: став депутатом Верховної Ради. Водночас він близький і до мера Києва Віталія Кличка. Зокрема ще у 2016 році Алєксєєв називав себе президентом фан-клубу братів Кличків. 

Сергій Алєксєєв із братами Кличками, 2016 рік
Сергій Алєксєєв із братами Кличками, 2016 рік
фото: Facebook

Також прізвища Боярчукова та Алєксєєва у 2021 році фігурували у розслідуванні «Слідство.Інфо»: товариство Боярчукова «Альтернатива» допомагало Кличку-молодшому викупити столітній будинок у центрі Києва.

У розмові з «Чесно» Ростислав Сачок заявив, що законодавством не заборонено донатити на розвиток політичних партій: «Ми багато донатили на ЗСУ, донатили для дітей, ми в принципі донатимо на ті речі, які нам подобаються. Ніхто не просив (внести гроші) – серце просить».

Також відомо, що доноркою партії була Інна Джаловян, яка представляла інтереси Кличка-молодшого у справі з його колишньою коханою Хайден Панетьєрі. 

Зв’язок із будівельною фірмою

У липні 2023 року 150 тис. грн для партії задонатила Мирослава Лебідь. Вона, ймовріно, підписантка у товаристві «Група компаній «Форс», де співвласником є Станіслав Горбачевський.

У 2023 році пов’язане із Горбачевським ТОВ «Будівельна компанія «Аскон» вигравало торги щодо відновлення будівель у Києві. Замовник послуг – комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ», яким опікується депутат Київради від «Удару» Вячеслав Непоп. «Житлоінвестбуд-УКБ» уклало з «Асконом» сім договорів на загальну суму майже 717 млн грн.

Станіслав Горбачевський зазначив, що співпрацював з Лебідь лише у 2019 році, проте вона донатила партії і у 2021 році. Тоді поділилася понад мільйоном гривень. Якщо донат зробила саме підписантка «Аскону», виникає питання, звідки такі гроші у бухгалтерки. Якщо ж цю суму внесла її повна тезка, то реєстри нічого не знають про її дотичність до бізнесу, що викликає сумнів, що вона теж спроможна віддати таку суму.

«Ударна» команда

У 2023 році до фонду «Удару» задонатили ще 20 людей: вони внесли 133 тис. грн. Більшість донорів пов’язані з «Ударом» та волонтерським штабом «Української команди», логотип якої має таку саму стилізовану літеру «К», що і партія Кличка.

Хто фінансує партію «Удар» під час війни: список донорів фото 1
Фото: скриншоти з сайту «Української команди» та партії «Удар»

Судячи із сайту, штаб створили у 2022 році. І при ньому діє однойменний благодійний фонд, де почесний президент – нардеп VII скликання від «Удару» Артур Палатний. При аналізі «ударівських» донорів помітно, що дехто з них волонтерить у регіональних штабах «Української команди» або ж очолює місцеві організації «Удару».

Наприклад Віталій Жеганський очолює дніпропетровську обласну організацію партії «Удар». Він розповів, що питання внеску порушували на обласній нараді щодо діяльності організації «Удару»: «Піднімалось питання стосовно внесків у партійну діяльність і хто може яку суму, то таку і внесіть. За рік у мене не було більше внесків, тому я просто зробив внесок одним платежем».

Натомість у партії «Удар» на письмовий запит відповіли, що на рахунок членські внески не надходили.

Нагадаємо, партія «Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка» («Удар») була створена у квітні 2010 року. Мером Києва Кличко став у 2014 році.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» у 2023 році стала найбагатшою українською політичною силою та отримала з держбюджету 475,6 млн грн. Хоча «Батьківщина» має найбільше регіональних осередків серед усіх політсил, минулого року їх утримання обійшлося лише у кілька мільйонів гривень. Натомість партія «Голос» на місцях не витратила майже нічого.

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Теги: депутат будинок президент Facebook Артур Палатний слідство партії Демократичний Альянс гроші Сергій Алєксєєв

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