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Європарламентарі направили листа з вимогою зупинити головування Угорщини в Раді ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Європарламентарі направили листа з вимогою зупинити головування Угорщини в Раді ЄС
Угорщина має розпочати своє головування в Раді ЄС з 1 липня 2024 року
фото з відкритих джерел

Підписанти листа наголошують, що «було б украй шкідливо для репутації ЄС, якби чинний уряд Угорщини представляв Європу одразу після виборів»

Депутат Європарламенту від партії «Зелених» Даніель Фройнд надіслав лист із 20 тис. підписів голові Європейської ради Шарлю Мішелю з вимогою призупинити майбутнє головування Угорщини в раді Євросоюзу. Про це повідомляє The Guardian.

«Разом із 20 тис. громадян ми, члени Європейського парламенту, які підписалися нижче, просимо вас офіційно призупинити головування Угорщини в Раді, яке наразі має розпочатися 1 липня 2024 року», – йдеться у листі, який опинився у розпорядженні журналістів.

Зокрема, хто саме з євродепутатів підписався під документом – невідомо.

У листі наголошується, що «було б украй шкідливо для репутації ЄС, якби чинний уряд Угорщини представляв Європу одразу після виборів». Також ідеться про необхідність «припинити знущання уряду», який не підтримує фундаментальні європейські цінності.

«Злочинному керівництву не має бути дозволено представляти ЄС», – підсумовується у зверненні.

Нагадаємо, Угорщина озвучила цілі свого головування в Європейському союзі. Будапешт не вважає Україну чи війну своїм пріоритетом. Про це пише DW.

Представник Угорщини в ЄС Балінт Одор на брифінгу заявив, що Угорщина як голова Ради ЄС хоче «збалансувати» процеси розширення Євросоюзу, маючи на увазі сприяння інтеграційному процесу країн Західних Балкан. За його словами, Будапешт хоче протягом пів року провести саміт ЄС-Західні Балкани.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.

Також міністр закордонних справ Петер Сіярто підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямування €1,4 млрд надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України, але Будапешт має намір оскаржити це. 

До слова, гасло Угорщини для головування в Раді ЄС, яке перегукується із фразою екслідера США Дональда Трампа, віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей Вера Юрова назвала «не дуже оригінальним».

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Теги: Угорщина лист депутат

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