«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку

«Тому я вчора казав: залиште мені мої гроші, мені немає за що буде жити!» – емоційно заявив нардеп, чим викликав у зали суду сміх

Народний обранець заявив, що «30 років сам заробляв кошти, і вся його родина цим пишається»

Сьогодні, 25 червня, Київський Печерський районний суд обирає запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Під час засідання Тищенко заявив, що просив слідчих залишити йому гроші, знайдені під час обшуку. Відповідне відео було опубліковане із зали суду.

«Тому я вчора казав: залиште мені мої гроші, мені немає за що буде жити!» – емоційно звернувся нардеп. Після його слів у залі стало чутно сміх, що Тищенка неабияк обурило.

«А це не смішно, я їх заробляв 30 років, от цими руками! І ні в кого нічого не взяв, і цим пишаюсь, і мій батько, і моя родина цим пишається», – заявив народний обранець.

Під час засідання Тищенко заявив, що просив слідчих залишити йому гроші, знайдені під час обшуку.



📹 Ми — Україна pic.twitter.com/8RThcjbj4r — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 25, 2024

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко раніше вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».