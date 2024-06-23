Бійка між військовим та охоронцями Тищенка: майор ЗСУ відреагував

На думку Жоріна, подібні вчинки дискредитують військо та воїнів

Екскомандир «Азова», заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін запросив нардепів, зокрема одіозного Миколу Тищенка, чиї охоронці напередодні побили військового у Дніпрі, та «любителів військового одягу» у підрозділ. Про це майор ЗСУ написав у Telegram-каналі.

«Охоронці Колі Тищенка та інших «дуже важливих» персон, псевдовійськові на ЛГБТшних парадах, нардепи, які не мають жодного відношення до армії – усі натягують на себе військову форму», – обурюється військовий.

На його думку, подібні вчинки «дискредитують військо та воїнів, які ціною власного життя захищають сьогодні країну».

«Відповідь на запитання: «Навіщо?» є очевидною – усі ці не дуже порядні люди хочуть примазатись до категорії військових, надавши більшого значення собі та своїй діяльності. Тим самим дискредитуючи військо та воїнів, які ціною власного життя захищають сьогодні країну. Неодноразово публічно навіть запрошував тих же нардепів – любителів військового одягу в підрозділ. П***дуйте на фронт і там носіть його скільки завгодно», – різко прокоментував Жорін.

Раніше закарпатський журналіст Віталій Глагола і блогер та громадський активіст Сергій Стерненко повідомляли, що встановлено особу поліцейського, який допомагав охороні нардепа Миколи Тищенка у конфлікті з військовим у Дніпрі. За їхньою інформацією, участь у бійці брав співробітник ГУ НПУ Києва Богдан Писаренко.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився учора у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Тищенко описав мету свого візиту до Дніпра, як «боротьбу з нелегальними офісами та ботофермами». Нардеп стверджує, що Дніпро – це осередок офісів та ботоферм, які «працюють на ворога». У супроводі чоловіків в балаклавах та військовій формі він проводив рейд на Кельнському бульварі, коли й стався інцидент.

Як повідомлялося, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Правоохоронці не уточнюють, про який саме інцидент йдеться, та, вочевидь, про вищезгаданий конфлікт. Ними відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

У четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям.

На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken , який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.