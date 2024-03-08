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Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок
фото: Укрінформ

Сьогодні не варто будувати плани на майбутнє

8 березня у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Віряни вшановують пам’ять преподобного Феофілакта.

Міжнародний жіночий день

Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня фото 1

8 березня відзначається Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).

Дню боротьби за права жінок передували рухи суфражисток, активісток і робітниць, які наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ виборювали свої права у всьому світі.

8 березня 1857 року в Нью-Йорку робітниці-текстильниці вийшли на страйк із вимогами рівної з чоловіками оплати праці, покращення умов праці та 10-годинного робочого дня. Через 51 рік, 8 березня 1908 року, тисячі жінок у Нью-Йорку вимагали виборчого права, протестували проти важких умов праці та праці дітей.

Щорічні протести сприяли тому, що 1909 року в США встановлюють жіночий день (28 лютого 1909 року), покликаний щороку акцентувати увагу на правах жінок проводити марші та різні просвітницькі акції.

Потім цю ініціативу підхопив загальносвітовий жіночий рух, а 1910 року в Копенгагені пролунала пропозиція встановити Міжнародний день боротьби за права жінок.

Перший Міжнародний жіночий день було проведено 19 березня 1911 року з вимогами для жінок права голосу і займати державні посади, права на працю та припинення дискримінації на роботі.

У 1977 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я.

Як зазначають в ООН, Міжнародний жіночий день – це час поміркувати про досягнутий прогрес, закликати до змін і відзначити належним чином прояви мужності і рішучості з боку звичайних жінок, які грали виняткову роль в історії своїх країн і громад.

Яке сьогодні релігійне свято

8 березня в церковному календарі – День преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського. Він жив у Константинополі під час іконоборчої єресі в VIII столітті, коли імператор-іконоборець Лев IX Хазар замінив на престолі імператора Костянтина VI.

Також тоді відбулася заміна патріархів, адже святий Павло вирішив добровільно залишити кафедру. На його місце прийшов Тарасій. Святий Феофілакт був відданим учнем Тарасія. Разом зі святим Михайлом він за благословення патріарха пішов до монастиря на березі Чорного моря. Через кілька років Феофілакт став єпископом Нікодимійським. За час свого єпископства він побудував чимало храмів, будинків для прочан, лікарень, роздавав милостиню і допомагав хворим. Сам не гребував обмивати рани.

Коли знову імператорський трон зайняв іконоборець Лев V Вірменин, святий Феофілакт передбачив йому швидку погибель. За це був відправлений у фортецю Стровіль, де перебував 30 років аж до своєї смерті 845 року.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто будувати плани на майбутнє.
  • Не можна думати про погане та сумувати.
  • Краще не з'ясовувати стосунки, кричати і лаятися.

Народні прикмети

  • Якщо вдень сильний туман, то чекайте на заморозки.
  • Яскравий місяць – будуть морози.
  • Яка погода цього дня, такою вона буде всі три літні місяці.

Пам’ятні події 8 березня

  • 1169 – почалася чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського.
  • 1387 – у Львові відбулася офіційна коронація Ядвіґи Анжуйської, польської королеви.
  • 1702 – Анна Стюарт, молодша сестра Марії II, стає королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії.
  • 1736 – Надер Шах, засновник династії Афшаридів, коронований шахом Ірану.
  • 1764 – Катерина II секуляризувала церковні володіння в Російській імперії.
  • 1775 – анонімний письменник, який, на думку деяких, був Томасом Пейном, публікує «Африканське рабство в Америці», першу статтю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів і скасувати рабство.
  • 1817 – заснована Нью-Йоркська фондова біржа.
  • 1857 – у Нью-Йорку відбувся «марш порожніх каструль», який вважається першопочатком відзначення Міжнародного жіночого дня.
  • 1919 – почалися основні події Єгипетської революції проти британської окупації.
  • 1920 – проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави новітнього часу.
  • 1944 – за наказом Сталіна органи НКВС провели масову депортацію балкарців до районів Казахстану та Киргизії.
  • 1946 – Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію, таким чином започаткувавши нищення Української Греко-Католицької Церкви.
  • 1950 – Климент Ворошилов офіційно заявив про наявність у СРСР атомної бомби.
  • 1979 – Philips продемонструвала прототип оптичного цифрового аудіодиску в Ейндговені, Нідерланди.
  • 1983 – Рональд Рейган у виступі назвав СРСР «Імперією зла».
  • 2006 – США скасували обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка відносно України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян.

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Теги: свято свята традиції 8 березня

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