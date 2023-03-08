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«Україна має унікальний досвід у бойових діях». Генштаб привітав жінок зі святом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Україна має унікальний досвід у бойових діях». Генштаб привітав жінок зі святом
фото з відкритих джерел

«Незламні жінки України змінили своє життя та стали на захист України зі зброєю в руках»

Протягом майже року широкомасштабного вторгнення Росії в Україну світова спільнота побачила як незліченна кількість українок відстоює себе, свої громади та свою країну. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у Міжнародний день боротьби за права жінок.

«Україна має унікальний досвід участі жінок у бойових діях із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації з 2014 року в рамках як проведення Антитерористичної операції, Операції об’єднаних сил, так і під час вже понад року відбиття широкомасштабного вторгнення Росії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незламні жінки України змінили своє життя та стали на захист України зі зброєю в руках, підтримують та допомагають війську як волонтерки, або продовжують так само сміливо та самовіддано вести переможні битви на освітньому, науковому, інформаційному, медичному, виховному, економічному, юридичному, безпековому, політичному, дипломатичному, психологічному, музичному, родинному, материнському, логістичному, фінансовому, господарському, духовному, бізнесовому, виробничому, культурному, мистецькому, комунікаційному, інноваційному, кібернетичному, технічному, IT-фронтах цієї війни.

«У Міжнародний день боротьби за права жінок Збройні сили України висловлюють вдячність жінкам-військовослужбовцям Збройних сил всіх країн-партнерів, зокрема і учасницям двосторонніх та багатонаціональних навчальних, тренувальних, логістичних й гуманітарних операцій, за неймовірну роботу та важливу роль, яку вони відіграють у забезпеченні допомоги та підтримки України», – додали в ЗСУ.

Також у Генштбі наголосили, що українські жінки стійко тримаються перед викликом жахливих злочинів, включно з вбивствами, тортурами, насильницькою депортацією, переміщенням та сексуальним насильством. Незламні жінки України мають сили дивитися глибоко в середину себе і знаходити силу зцілюватися, відбудовуватися і процвітати.

«Збройні сили України залишаються глибоко відданими поширенню голосів жінок, визнання вашого внеску в розбудову сектору безпеки і оборони. Це справедливо сьогодні, під час війни. І це буде справедливо і в майбутньому, коли Україна переможе. Збройні сили України переконані, що тільки сильні й стійкі суспільства можуть пережити важкі часи. І це те, що втілюється сьогодні в Україні, зокрема і завдяки силі та стійкості жінок», – додали в пресслужбі.

Понад 40 тисяч жінок в Україні нині перебувають на військових посадах. Понад п’ять тисяч жінок – у зоні бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. 

Теги: ЗСУ жінка Генштаб війна

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