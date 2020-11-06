«Укроборонпром» презентував безпілотник, що озброюється ракетами з дальністю ураження до 10 км

«Сокіл-300» — це комплекс, призначений для ведення розвідки та нанесення ударів

Державне Київське конструкторське бюро «Луч» представило макет українського розвідувально-ударного безпілотника «Сокіл-300». Про це повідомляє концерн Укроборонпром, до складу якого входить КБ «Луч».

Презентація відбулась на території держпідприємства Жулянський машинобудівний завод «Візар».

«Сокіл-300» — це комплекс, призначений для ведення розвідки та нанесення ударів на оперативну та тактичну глибину противника. БПЛА озброюється керованими ракетами РК-2П з дальністю ураження до 10 км», — йдеться у повідомленні.

Як кажуть у концерні, цей комплекс оснащений автоматичною лазерною системою посадки та завадозахищеним радіозв‘язком.

Основні технічні характеристики «Сокола-300»:

маса корисного навантаження — 300 кг;

максимальна злітна маса — 1225 кг;

розмах крила БПЛА — 14 м, а довжина — 8,57 м;

максимальна швидкість сягає 335 км/год;

система керування — IHS + GPS + карта місцевості.

Крім цього, дрон створили з урахуванням досвіду робіт та технічних рішень ракетного комплексу РК-360 МЦ «Нептун». Зокрема, оператори управлятимуть безпілотником з мобільного пункту керування, уніфікованого з пунктом управління «Нептуна».

На озброєння української армії його взяли наприкінці серпня. Після анексії Криму український флот втратив низку кораблів, а також протикорабельні комплекси «Рубіж», внаслідок чого ЗСУ не мали можливості ефективно вражати ворожі кораблі.

У зв’язку з цим київське конструкторське бюро «Луч» з 2014 року почало створювати новий комплекс, здатний вражати кораблі на великій відстані. Крилата ракета «Нептун» здатна вражати ціль на відстані близько 300 кілометрів, вона має дозвукову швидкість (900 км/год), але летить на надмалій висоті — в лічених метрах від поверхні.

У Генштабі не приховують, що головна мета нового комплексу — протидія російській агресії в Азовському та Чорному морях. Ці ракетні комплекси створені для стримування противника на морі. Дивізіони, озброєні «Нептунами», розташують у південних областях України, які мають вихід до моря.