Ексдиректор оборонного заводу отримав корупційний вирок, а тепер стягує з держави сплачений штраф

У травні Романа Тимківа було визнано винним у декларуванні завідомо недостовірних відомостей

Вищий антикорупційний суд 2 листопада відкрив провадження за заявою адвоката колишнього директора державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа, якого у травні антикорупційний суд визнав винним у декларуванні завідомо недостовірних відомостей (ст. 366-1 КК України) і оштрафував на 51 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком».

Захисник просить суд скасувати вирок і ухвалити виправдувальний вирок щодо його клієнта через відсутність в діях останнього ознак кримінального правопорушення та відновити конституційні права (крім штрафу, суд позбавив Тимківа права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаною з управлінням державними підприємствами на три роки).

У своїх аргументах адвокат посилається на свіже рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року, яким визнано неконституційною ст. 366-1 КК України.

Крім цього, заявник наполягає на тому, щоб Вищий антикорупційний ухвалив рішення, яким зобов`язав би Державну казначейську службу України повернути Роману Тимківу 51 тис. грн сплаченого штрафу.

Антикорупційний суд узяв до розгляду заяву про перегляд судового рішення і призначив засідання на 19 листопада.

Як повідомляв «Главком», Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачувала Тимківа у тому, що він не вніс у свої електронні декларації за 2017-2018 роки ряд даних. Зокрема, не вказав відомості про об`єкт нерухомості, розташований у Відні. Мова йде про частку нерухомості, яка належить на праві власності його дружині. Загальна вартість цього майна, яке було придбано 2011 року, становила 381 тис. євро.

Крім цього, Тимків не відобразив в е-деклараціях компанію Aventa Investment Limited, зареєстровану 2007 року на території Белізу зі статутним капіталом $50 тис. Її кінцевим бенефіціарном був він особисто.

Таким чином, Роман Тимків, будучи суб`єктом декларування, діючи з прямим умислом, подав завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме на 4,7 млн. грн.

7 травня 2020 року між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обвинуваченим укладена угода про визнання винуватості. Згідно з нею, до колишнього директора Львівського бронетанкового заводу слід застосувати покарання у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з управлінням державними підприємствами на три роки.

Що цікаво: історія з недекларуванням мала іще третій епізод. Зокрема, в е-декларацію за 2016 рік Роман Тимків також «забув» внести австрійську квартиру дружини і свою іноземну компанію. Однак антикорупційний суд звільнив ексдиректора держпідприємства від кримінальної відповідальності за цим фактом у зв`язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК України).

Додамо, що Тимків очолював Львівський бронетанковий завод з жовтня 2015 року до серпня 2018 року.

Нагадаємо, що на початку листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов'язану з недостовірним декларуванням. Обвинуваченим у цій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль. Справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України», – сказано в ньому.

На момент ухвалення КС зазначеного рішення в суді перебувало 17 кримінальних проваджень щодо недостовірного декларування.

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