Зеленський присвоїв нові ранги 10 дипломатам



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Володимир Зеленський присвоїв нові ранги 10 дипломатам

Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичних рангів

Президент Володимир Зеленський присвоїв дипломатичні ранги 10 українським дипломатам.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Зеленський присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла:

Реві Сергію Вікторовичу – Послу з особливих доручень відділу (Секретаріату) Національної комісії у справах ЮНЕСКО Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України

Химинцю Василю Васильовичу – директору Першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України

Яценківському Володимиру Володимировичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України в Литовській Республіці.

Президент присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу:

Карасевичу Олександру Олександровичу – заступнику Постійного представника України при Раді Європи

Лоссовському Ігорю Євгеновичу – заступнику Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Також Зеленський присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу:

Балануці Олександру Олександровичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України в Державі Кувейт

Єфремовій Ірині Анатоліївні – заступнику Представника України при Європейському Союзі

Малишевському Тарасу Михайловичу – Генеральному консулу України в Ростові-на-Дону

Недільському Роману Богдановичу – заступнику директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України

Сергієнку Володимиру Михайловичу – директору Департаменту менеджменту персоналу Міністерства закордонних справ України.

Також зазначимо, що на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території. Там десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.

У День Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород. Відповідний указ №335/2020 опубліковано на сайті Офісу президента.

Зокрема сьогодні Зеленський вручив державні нагороди Dzidzio і білорусу Міхалку. А поет-пісняр Юрій Рибчинський отримав звання Героя України.