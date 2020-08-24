Поет-пісняр Юрій Рибчинський отримав звання Героя України



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Юрій Рибчинський цього року відзначив своє 75-річчя

Рибчинський отримав нагороду з рук Володимира Зеленського на Софіївській площі

Автор легендарних українських шлягерів, поет-пісняр Юрій Рибчинський сьогодні, 24 серпня, отримав звання «Герой України».

Видатний український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України (1995), народний артист України (2000), один із засновників сучасної української естрадної пісні отримав нагороду з рук президента Володимира Зеленського на Софіївській площі під час урочистих заходів до Дня Незалежності.

Цього року Юрій Рибчинський відзначив своє 75-річчя.

Також повідомлялося, що почесне звання «Заслужений артист України» отримали білоруський музикант, соліст гурту Brutto, екслідер гурту «Ляпис Трубецкой Сергій Міхалок та артист актор, режисер та композитор Михайло Хома, більш відомий як Dzidzio.

Як повідомлялося, на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності.

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