В урочистостях до Дня Незалежності взяли участь 48,5 тисяч громадян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Масові заходи у державі пройшли спокійно Фото: Нацполіція

Поліція не зафіксувала порушень

Участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у всіх регіонах держави взяли майже 48,5 тисяч громадян. Правоохоронці забезпечили безпеку учасників.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У столиці участь у святкових заходах взяли близько 20 тисяч громадян.

На забезпечення правопорядку всього було залучено 5,8 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.

Зокрема у столиці, де відбулися найбільш масові заходи, правопорядок забезпечували 4,5 тисячі поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Порушень правопорядку допущено не було.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території.

Під час дійства десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.