Названо дату зустрічі радників «нормандської четвірки»

У чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія) обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України

Формат і порядок денний зустрічі ще уточнюються

Наступна зустріч у «нормандському форматі» на рівні радників має відбутися 19 квітня 2021 року.

Про це Суспільному повідомили джерела в Офісі президента.

Водночас, за словами співрозмовників видання, порядок денний зустрічі наразі уточнюється. Зокрема, поки що невідомо у якому форматі вони відбудуться: онлайн чи особисто.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

8 квітня пресслужба Кремля повідомила про розмову Путіна та Меркель. Зазначається, що президент Росії і канцлер ФРН «висловили стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості на південному сході України».

«Володимир Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні Кремля.

Водночас речниця федерального уряду Німеччини повідомила, що Меркель закликала Путіна зменшити підкріплення військ для деескалації ситуації.

7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі. Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося».

Переговори тривали шість годин.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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