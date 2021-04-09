«Сподіватися не варто». У Польщі відреагували на наміри України перенести «мінські переговори»

До пандемії переговори Тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі проходили в Мінську

Експерт переконаний, що РФ не погодиться на перенесення переговорів до Польщі

Україні не варто сподіватися на перенесення місця переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі з Мінська до Польщі. Таку думку висловив польський політолог, експерт з питань Східної Європи Гжегож Кучинський, повідомляє Радіо Свобода.

Експерт вважає, що Росія однозначно цьому чинитиме опір, з іншого боку «Україна вже не хоче чути про переговори в Мінську з очевидних причин».

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав країну, в яку можуть перенести переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі. На його думку, переговори у форматі ТКГ можна проводити у Польщі.

Кравчук наголосив, що місцем проведення переговорів ТКГ повинна бути нейтральна та демократична країна. І це, за його словами, в жодному разі не може бути Білорусь.

Водночас Кравчук вважає, що Росія не погодиться переносити переговорний процес у Польщу.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не буде брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську.

7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі. Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося».

Переговори тривали шість годин.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

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