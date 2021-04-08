Путін поскаржився Меркель на «провокаційні дії Києва» на Донбасі

Кремль повідомив про телефонну розмову Путіна та Ангели Меркель

Путін дезінформував Меркель про події на сході України

Сьогодні, 8 квітня, відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна і федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зазначається, що президент Росії і канцлер ФРН «висловили стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості на південному сході України».

«Володимир Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні Кремля.

Крім того, Путін заявив, що українська влада повинна налагодити прямий діалог із Донецьком і Луганськом.

Як відомо, Міністерство закордонних справ Росії також звинувачує українську сторону в порушенні мінських угод.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Із минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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