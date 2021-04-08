Меркель закликала Путіна забрати свої війська від України

Речниця уряду Німеччини повідомила подробиці розмови Меркель із Путіним

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель зателефонувала 8 квітня президенту Росії Володимиру Путіну та обговорила з ним ситуацію навколо України.

Про це повідомила речниця федерального уряду Ульріке Деммер, передає Укрінформ.

«Предметом розмови, серед іншого, стала посилена російська військова присутність поблизу сходу України. Канцлер закликала зменшити підкріплення військ для деескалації ситуації», – розповіла Деммер.

Також було обговорено низку інших питань зовнішньої політики, зокрема Сирію, Лівію й Боснію та Герцеговину. Також порушувалася справа Навального.

Раніше пресслужба Кремля повідомила про розмову Путіна та Меркель. Зазначається, що президент Росії і канцлер ФРН «висловили стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості на південному сході України».

«Володимир Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні Кремля.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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