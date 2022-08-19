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Німеччина передасть Україні високоточні снаряди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина передасть Україні високоточні снаряди
Vulcano GLR – вдосконалена версія боєприпасу
фото: turbosquid.com

Наразі не відомо, який саме тип Vulcano отримає Україна

Уряд Німеччини разом з ЄС придбали для ЗСУ високоточні снаряди Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 80 км. Про це повідомляється на сторінці Федерального уряду Німеччини.

Німеччина разом з ЄС придбала 225 ракет Vulcano для українських військових. Такі високоточні артилерійські снаряди зможуть підсилити українські гармати калібру 155 міліметрів.

Vulcano Ballistic Extended Range (BER) це снаряд без модуля наведення. Він уражає цілі на дальності 50 км при стрільбі з гармат стволами 52 калібру.

Vulcano GLR – вдосконалена версія боєприпасу. Точність влучання досягається завдяки системі прицілювання INS/GPS та напівактивною лазерною системою наведення. Вона працює на останньому етапі та дає додаткову можливість ураження рухомих цілей. Наприклад при використанні цього снаряду артилерію Caesar, польським Krab або PzH 2000 можна вражати цілі на відстані до 70-80 кілометрів.

Нагадаємо, США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів. Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії. 

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Теги: Німеччина зброя війна військова техніка

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