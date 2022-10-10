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«Німецький Leopard вартий мільйона слів». Потужний виступ Гончаренка у ПАРЄ (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Німецький Leopard вартий мільйона слів». Потужний виступ Гончаренка у ПАРЄ (відео)
Нардеп закликав закрити небо над Україною
фото із соцмереж

Нардеп Олексій Гончаренко закликав європейських депутатів надати зброю Україні

Сьогодні, 10 жовтня, народний депутат України Олексій Гончаренко виступив у ПАРЄ і звернувся до всіх європейських депутатів із закликом надати Україні зброю. Він також закликав не боятися Росію, а рішуче діяти.

«Один німецький Leopard вартий мільйона слів і занепокоєнностей! Дайте нам зброю, допоможіть закрити небо, дайте літаки та танки – і ми зможемо захистити наших дітей, ми зможемо остаточно перемогти Росію», – сказав Гончаренко.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: Україна росія війна ПАРЄ Олексій Гончаренко

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