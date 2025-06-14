Зеленський оцінив готовність США та ЄС до наступних санкції проти Росії

Президент: «Ми отримали сигнал від країн Європейського Союзу»

Президент України Володимир Зеленський оцінив готовність Європейського Союзу та Сполучених Штатів до запровадження нових, жорстких санкцій проти Росії. За словами глави держави, Україна отримала позитивні сигнали від ЄС щодо прийняття 18-го пакету санкцій, тоді як з американською стороною він сподівається обговорити це особисто. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Відповідаючи на запитання щодо рішучості партнерів, Зеленський заявив: «Ми отримали сигнал від країн Європейського Союзу. Вважаємо, що 18 пакет буде прийнятий». Він визнав, що «безумовно, у нас є моменти з деякими представниками Європейського Союзу, через яких бувають складнощі». Проте, президент підкреслив, що отримав запевнення від ЄС: «Вони бачать, що пакет буде прийнятий. Я думаю, в цьому місяці».

Щодо санкцій Сполучених Штатів Америки, Володимир Зеленський висловив надію на особисту розмову з Президентом Трампом. «Я сподіваюся це особисто проговорити з президентом Трампом», – зазначив він.

Зеленський також повідомив, що на паралельних треках США, на рівні сенаторів та конгресменів, комунікують з керівництвом Європейського Союзу, «щоб були схожі пакети санкцій». Ця синхронізація зусиль є ключовою для посилення тиску на Росію.

Президент України підтвердив свій намір взяти участь у зустрічі G7. На запитання, чи підтверджено зустріч з Трампом, Зеленський відповів: «Обидві команди працюють, щоб ми зустрілися».

До слова, Україна не може прийняти так званий меморандум РФ, бо це ультиматум.

«Ультиматум руських, який вони передали, так званий меморандум – вони самі розуміють, що вони нам передали. Коли вони були під Києвом, в найскладнішій ситуації для нас, від них був цей ультиматум. Але зараз ми не в тих умовах і не в тих складнощах, в яких ми були на початку війни. Це не значить, що немає втоми», – розповів він.

Також глава держави додав, що росіяни просто затягують процес перемовин.