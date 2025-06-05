Зеленський про атаку на Прилуки: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

Президент вважає, що РФ намагається виторгувати для себе час, аби продовжувати вбивства

Російська Федерація за цю ніч атакувала Україну 103 дронами й одною балістичною ракетою. Цілями були Донеччина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Херсонщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Так, сьогодні вночі Росія завдала удару по Прилуках Чернігівської області шістьма ударними дронами. Всю ніч тривала рятувальна операція.

«На жаль, є поранені та загиблі. Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив «Шахед». На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни», – каже він.

За словами президента, Росія намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства. Глава України наголосив, що світ має тиснути на Москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію.

«Це черговий масований удар терористів – російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, російські терористи вранці атакували Херсон чотирма авіабомбами. Унаслідок авіаатаки зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади. А також ще більших руйнувань зазнала будівля місцевої ОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. На цей час відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів. Рятувальники визволили із заблокованого підвального приміщення чотирьох людей.

Такий нині вигляд має середмістя Херсона. Впродовж всього пʼятнадцяти хвилин по цьому місцю “прилетіли” чотири російські КАБи. pic.twitter.com/kPrkIyTR1D — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2025

Як відомо, о 01:05 російські війська завдали ударів БпЛА типу «Шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна безпілотника опинилася просто в коридорі.

Також цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.

До слова, уночі російські війська атакували Одещину безпілотниками. Пошкоджено медичний заклад, дитячий центр та ліцей.