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Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян на Сумщині
Фото: Офіс президента України / All Over Press

«Українські збройні сили завдали удар в Курській області в напрямку Тьоткіно. Зараз руські перекинули туди сили»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що активні дії українських сил у Курській області змусили окупантів перекидати туди підрозділи, що стримало їхній наступ на Сумщині. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Українські Збройні сили завдали удар в Курській області в напрямку Тьоткіно. Зараз руські перекинули туди сили, щоб там не було нашого просування. Вони дійсно там тримають нас, але і не можуть звідти відійти. Тому я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку», – зауважив президент.

Зеленський зауважив, що наразі бої тривають у районах Андріївки та Кіндратівки, де в кожному з населених пунктів перебували ворожі підрозділи чисельністю до роти. За його словами, українські сили знищили ці формування, що дало змогу суттєво зменшити накопичення російських військ.

Нагадаємо, що у прикордонних районах Сумської області російські загарбники вдвічі переважають українські сили та намагаються захопити Юнаківку в рамках наступу на Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

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Теги: війна Сумщина Володимир Зеленський Курщина

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