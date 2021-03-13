Новий ідеолог «Голосу» пояснив, як партії Вакарчука не піти у небуття

Політична сила Вакарчука розраховує, що частина виборців «Слуги народу» і «Євросолідарності» з часом доєднається до «Голосу».

Секретаріат партії очолив Володимир Куренной – політтехнолог, колишній народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко, «Удару» та Блоку Петра Порошенка.

Аби зберегти партію, команда «Голосу» мусить забути образи і протиріччя та згуртуватися довкола спільної мети, інакше все піде у «політичне небуття».

Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» Володимир Куренной, новий голова секретаріату партії «Голос», політтехнолог, колишній нардеп.

«На сьогодні для того, аби всі люди, які так чи інакше мають відношення до цього політичного проєкту, мали політичне майбутнє, потрібно забути про протиріччя і відкласти на потім якісь розбіжності. Тобто має спрацювати інстинкт самозбереження. Інакше вони підуть у політичне небуття або вимушені будуть шукати себе в інших партіях», – заявив Куренной.

Раніше повідомлялось, що команда партії «Голос» взяла орієнтир на ліберально налаштований електорат України. Політична сила розраховує, що саме тому частина виборців «Слуги народу» і «Євросолідарності» з часом доєднається до «Голосу».

Нагадаємо, партія «Голос» – українська політична партія ліберального спрямування, створена у 2019 році за ініціативи фронтмена гурту Океан Ельзи – Святослава Вакарчука. Взяла участь у позачергових парламентських виборах 2019 року та місцевих виборах 2020 року. У Верховній Раді 9-го скликання партія налічує 20 народних депутатів. Знаходиться в опозиції до чинної влади.



