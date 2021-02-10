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    Політика

    «Я залишаюсь у грі». Притула розтлумачив останні новини про зміни у партії «Голос»

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    <p>Колишній шоумен залишається членом партії &laquo;Голос&raquo; та &laquo;працює над її розвитком&raquo;</p> - «Я залишаюсь у грі». Притула розтлумачив останні новини про зміни у партії «Голос»

    Колишній шоумен залишається членом партії «Голос» та «працює над її розвитком»

    фото: Facebook

    «Моя мотивація нікуди не зникла», – запевняє Притула, який програв останні вибори у столиці з третім результатом

    Колишній кандидат на посаду київського міського голови, шоумен Сергій Притула заявив, що він не збирається йти з політики. Навпаки, його наміри доволі серйозні.

    На підтвердження своїх слів, аби уникнути маніпуляцій у медіа, які виникли після вчорашніх новин про зміни у керівництві партії «Голос», новоспечений політик записав звернення до журналістів та всіх зацікавлених його політичною кар’єрою на своїй сторінці у Facebook.

    «Минулого року я прийняв для себе доволі серйозне та вагоме рішення – не бути байдужим і спробувати щось змінити в країні і для цього піти в політику… Моя мотивація нікуди не зникла. От коло прихильників та однодумців навпаки зросло. Можливо, це і є причиною цих закидів, які почали з’являтися останнім часом у мас-медіа. Тому, друзі, якщо вам потрібно першоджерело, то ось воно: гравець на полі, Притула в грі, м’яч на моїй стороні, відповідь не забариться», — заявив у відеозвернені член партії «Голос».

    Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що Притула вийшов з політради і перестав виконувати обов'язки заступника голови партії «Голос». Про це повідомила пресслужба «Голосу». У партії зазначили, що Притула вийшов з політради на нещодавньому з’їзді. Але в той же час наголосили, що колишній шоумен залишається членом партії та «працює над її розвитком».

    Раніше повідомлялося, що у листопаді 2020 Сергій Притула брав участь у виборах на посаду мера Києва, проте не отримав перемогу.

     

     

    Теги: політика Сергій Притула партія Голос
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