«Я залишаюсь у грі». Притула розтлумачив останні новини про зміни у партії «Голос»

«Моя мотивація нікуди не зникла», – запевняє Притула, який програв останні вибори у столиці з третім результатом

Колишній кандидат на посаду київського міського голови, шоумен Сергій Притула заявив, що він не збирається йти з політики. Навпаки, його наміри доволі серйозні.

На підтвердження своїх слів, аби уникнути маніпуляцій у медіа, які виникли після вчорашніх новин про зміни у керівництві партії «Голос», новоспечений політик записав звернення до журналістів та всіх зацікавлених його політичною кар’єрою на своїй сторінці у Facebook.

«Минулого року я прийняв для себе доволі серйозне та вагоме рішення – не бути байдужим і спробувати щось змінити в країні і для цього піти в політику… Моя мотивація нікуди не зникла. От коло прихильників та однодумців навпаки зросло. Можливо, це і є причиною цих закидів, які почали з’являтися останнім часом у мас-медіа. Тому, друзі, якщо вам потрібно першоджерело, то ось воно: гравець на полі, Притула в грі, м’яч на моїй стороні, відповідь не забариться», — заявив у відеозвернені член партії «Голос».

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що Притула вийшов з політради і перестав виконувати обов'язки заступника голови партії «Голос». Про це повідомила пресслужба «Голосу». У партії зазначили, що Притула вийшов з політради на нещодавньому з’їзді. Але в той же час наголосили, що колишній шоумен залишається членом партії та «працює над її розвитком».

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2020 Сергій Притула брав участь у виборах на посаду мера Києва, проте не отримав перемогу.