Новий посол обіцяє лобіювати бюджетні місця в українських вузах для угорськомовної молоді

Федір Шандор: «Для угорськомовних українських громадян, які бажають вступати до наших університетів, мають бути створені бюджетні місця, у цьому є інтерес нашої держави»

Між Україною та Угорщиною продовжуються суперечки з приводу українського закону про освіту, і наша країна, на думку угорської сторони, має домовлятися з угорською громадою на Закарпатті. Про те, з ким саме треба шукати компроміс в цій історії, в інтерв’ю «Главкому» розповів майбутній посол в Угорщині Федір Шандор.

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Шандор заявив, що Україна шукає альтернативні шляхи для випуску підручників угорською мовою, наприклад, за грантові кошти. За його словами, першочергово це потрібно для того, щоби діти-випускники угорських шкіл не виїжджали з України.

Майбутній посол підкреслив: «Якщо людина знає і угорську, і українську мови, то вона знадобиться на місці, якщо ж лише угорську, то їде до Угорщини. Через це кількість людей у селах зменшується. Звідси і походять нові конфліктні ситуації. Вчитель з іншої місцевості, який прийшов вчити української мови чи математики, чужий для місцевих. Для угорськомовних (румуномовних, болгаромовних) українських громадян, які бажають вступати до наших університетів, мають бути створені бюджетні місця, у цьому є інтерес нашої держави».

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Варто нагадати, що угорський уряд наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеційської комісії, і не вимагає від України безумовної відмови від нині діючої редакції мовної норми закону про освіту. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявляв, що під час дискусій йшлося про те, щоб нічого не заважало інтересам угорськомовної меншини. Він не вимагав скасування або призупинення дії ст. 7 закону «Про освіту», хоча раніше це було ключовою вимогою Угорщини.

Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про освіту» особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання у комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Вона викликала палкі суперечки між країнами – Угорщина наполягає, що український закон про освіту серйозно порушує право угорців Закарпаття на освіту рідною мовою, а також суперечить низці міжнародних документів.

В рамках проведення консультацій глава МЗС Угорщини висловив сподівання, що парламент України прийме закон про продовження перехідного періоду впровадження мовної норми. Окрім того, він підкреслив, що очікується виконання рекомендації про те, що приватні школи не мають підпадати під вимоги цього закону.

Федір Шандор з цього приводу заявив: «Проблема у відсутності виконання закону про освіту на місцевому рівні і у діях тих, хто має його впроваджувати у життя. Бо не все вирішується на рівні президентів, прем’єрів. Керівники держави по руках вдарили, домовленості є на столі, але ніхто на місцях їх не читає і не впроваджує. Питання, чому?».

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Шандор додав, що як викладач бачив, як саме все доходить до кінцевого виконавця на місці. За його словами, говорити про виконання рішень починали тільки тоді, коли наставала якась криза.

Майбутній посол підкреслив: «Про що далі можемо говорити, якщо навіть для українських шкіл не випускаються підручники у потрібній кількості і вчасно. Страшно говорити, за чим діти навчаються. Я зараз не про Київ кажу, а про провінцію».

Нагадаємо, викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині. Майбутній посол розповів про те, які майбутні завдання вважає пріоритетними.