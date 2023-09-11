Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий посол обіцяє лобіювати бюджетні місця в українських вузах для угорськомовної молоді

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Новий посол обіцяє лобіювати бюджетні місця в українських вузах для угорськомовної молоді
Шандор бачить проблему у відсутності виконання закону на місцевому рівні
фото: pmg

Федір Шандор: «Для угорськомовних українських громадян, які бажають вступати до наших університетів, мають бути створені бюджетні місця, у цьому є інтерес нашої держави»

Між Україною та Угорщиною продовжуються суперечки з приводу українського закону про освіту, і наша країна, на думку угорської сторони, має домовлятися з угорською громадою на Закарпатті. Про те, з ким саме треба шукати компроміс в цій історії, в інтерв’ю «Главкому» розповів майбутній посол в Угорщині Федір Шандор.

Шандор заявив, що Україна шукає альтернативні шляхи для випуску підручників угорською мовою, наприклад, за грантові кошти. За його словами, першочергово це потрібно для того, щоби діти-випускники угорських шкіл не виїжджали з України.

Майбутній посол підкреслив: «Якщо людина знає і угорську, і українську мови, то вона знадобиться на місці, якщо ж лише угорську, то їде до Угорщини. Через це кількість людей у селах зменшується. Звідси і походять нові конфліктні ситуації. Вчитель з іншої місцевості, який прийшов вчити української мови чи математики, чужий для місцевих. Для угорськомовних (румуномовних, болгаромовних) українських громадян, які бажають вступати до наших університетів, мають бути створені бюджетні місця, у цьому є інтерес нашої держави».

Варто нагадати, що угорський уряд наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеційської комісії, і не вимагає від України безумовної відмови від нині діючої редакції мовної норми закону про освіту. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявляв, що під час дискусій йшлося про те, щоб нічого не заважало інтересам угорськомовної меншини. Він не вимагав скасування або призупинення дії ст. 7 закону «Про освіту», хоча раніше це було ключовою вимогою Угорщини.

Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про освіту» особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання у комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Вона викликала палкі суперечки між країнами – Угорщина наполягає, що український закон про освіту серйозно порушує право угорців Закарпаття на освіту рідною мовою, а також суперечить низці міжнародних документів.

В рамках проведення консультацій глава МЗС Угорщини висловив сподівання, що парламент України прийме закон про продовження перехідного періоду впровадження мовної норми. Окрім того, він підкреслив, що очікується виконання рекомендації про те, що приватні школи не мають підпадати під вимоги цього закону.

Федір Шандор з цього приводу заявив: «Проблема у відсутності виконання закону про освіту на місцевому рівні і у діях тих, хто має його впроваджувати у життя. Бо не все вирішується на рівні президентів, прем’єрів. Керівники держави по руках вдарили, домовленості є на столі, але ніхто на місцях їх не читає і не впроваджує. Питання, чому?».

Шандор додав, що як викладач бачив, як саме все доходить до кінцевого виконавця на місці. За його словами, говорити про виконання рішень починали тільки тоді, коли наставала якась криза. 

Майбутній посол підкреслив: «Про що далі можемо говорити, якщо навіть для українських шкіл не випускаються підручники у потрібній кількості і вчасно. Страшно говорити, за чим діти навчаються. Я зараз не про Київ кажу, а про провінцію».

Нагадаємо, викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині. Майбутній посол розповів про те, які майбутні завдання вважає пріоритетними.

Читайте також: Новий посол України в Угорщині: Після перемоги треба дозволити подвійне громадянство
Теги: МЗС міністр закон Угорщина посол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новий посол обіцяє лобіювати бюджетні місця в українських вузах для угорськомовної молоді
Новий посол обіцяє лобіювати бюджетні місця в українських вузах для угорськомовної молоді
На Заході нема прогресу у створенні трибуналу для Путіна – Кулеба
На Заході нема прогресу у створенні трибуналу для Путіна – Кулеба
Блінкен вважає, що Україна може погодитися на переговори з РФ за однієї умови
Блінкен вважає, що Україна може погодитися на переговори з РФ за однієї умови
Український посол пояснив, чим дратує Україна Ізраїль
Український посол пояснив, чим дратує Україна Ізраїль
Росія хоче заручитися підтримкою іноземців: хто приїхав легалізувати «вибори» на Херсонщині
Росія хоче заручитися підтримкою іноземців: хто приїхав легалізувати «вибори» на Херсонщині
Зеленський повідомив про важливі результат переговорів із Японією
Зеленський повідомив про важливі результат переговорів із Японією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
38K
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
32K
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
28K
Про залучення до війни населення України
26K
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
14K
Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу

Новини

Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
9 вересня, 06:47

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту